¿Encontró Rami Malek el amor en el set de su nueva película?

Agencia Bang Showbiz

El protagonista de la aclamada serie 'Mr. Robot', Rami Malek, se prepara estos días para acabar de cimentar su prestigio interpretativo tras el rodaje de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, el que le llevará a ponerse en la piel del legendario Freddie Mercury en la cinta biográfica 'Bohemian Rhapsody'. Pero al mismo tiempo, según fuentes ligadas a la esperada producción, el artista de origen egipcio podría haber encontrado el amor en la figura de su compañera de reparto Lucy Boynton, una actriz angloamericana de 24 años con la que habría forjado una conexión "muy especial" durante su trabajo juntos.



"Se conocieron en el rodaje de 'Bohemian Rhapsody' en Londres y prácticamente no se han separado desde entonces. Él está muy interesado en ella y siempre que puede viaja a la ciudad para pasar más tiempo a su lado. Los dos crearon un vínculo muy especial durante los meses en que trabajaron juntos", ha revelado un informante al portal de noticias Us Weekly para confirmar, a continuación, que Rami ya se encontraba de nuevo en la soltería antes de llevar su relación con Lucy a un nivel más alto.



"Rami ya llevaba un tiempo libre cuando conoció a Lucy, así que nada de eso supuso un problema para ellos", ha apuntado el mismo confidente en la entrevista, antes de remitir a los lectores a la cuenta de Instagram de Lucy para encontrar pruebas sobre la complicidad que les definiría en sus primeros meses de romance.



Hasta hace escasos meses, Rami Malek mantenía lo que parecía ser una estable relación sentimental con otra conocida compañera de reparto, Portia Doubleday, en este caso la coprotagonista de la ficción de Amazon Studios que les ha convertido a ambos en dos de las estrellas más populares del medio televisivo. Sin embargo, tras la ruptura ya casi no queda rastro de ese extinto capítulo en su vida sentimental, ya que Portia borró rápidamente de su Instagram cualquier imagen en la que apareciera en actitud cariñosa junto a Rami.