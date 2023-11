Enrique Carriazo: en los zapatos del exconcejal de Bogotá

¿Cómo define la historia de “La gloria de Lucho”?

Como la de un hombre que tiene que superar obstáculos, los cuales en su mayoría son internos. Eso hace que nos reconozcamos, porque todos tenemos ese tipo de obstáculos.

¿Hay algún ingrediente personal que le prestó a su personaje?

Con lo que había en el libreto fue suficiente, y con lo que traía la historia. No hubo necesidad de adicionar nada.

¿La serie presenta un lado desconocido de Luis Eduardo Díaz?

La serie está apoyada en algunos rasgos, pero desde mi punto de vista, a partir de esos rasgos los guionistas se inventan una historia, pero no creo que corresponda al personaje de la realidad.

¿Entonces no es una serie biográfica?

No podemos decirlo, ni no decirlo; porque definir a alguien es un proceso muy etéreo. Lo que uno hace es tomar unos rasgos de personalidad. Por eso me parece un poco delicado definir a alguien por los rasgos.

¿Luis Eduardo Díaz es presentado como un héroe local?

Los héroes locales funcionan exactamente igual que los héroes universales: básicamente luchan contra obstáculos, sean internos o externos. Siembre ha sido así y seguirá siendo así. No creo que haya una diferencia.

¿La fama o el dinero permearon los sueños del protagonista?

Yo creo que eso corresponde a una dinámica de los seres humanos. Si tú tienes algo que te sobrepasa, la vida misma te ayuda a decidir si te rindes o lo superas.

¿Qué fue lo más difícil de este personaje?

Nada. Hubo un gran apoyo del libreto, directores y productores que hizo el proceso muy cómodo.

¿Qué tanto hay de drama o de humor en la serie?

Cuando el proyecto comenzó a gestarse en el Canal Caracol dijeron que querían una combinación de situaciones densas y duras con tintes humorísticos.