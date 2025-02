Epa Colombia a Bahamón sobre su hija: “Me gustaría tener derecho a la lactancia”

Epa Colombia y Johana Bahamón durante la grabación del pódcast "Cárceles" en el centro carcelario "El buen pastor". Foto: @johana_bahamon_

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa, dio sus primeras declaraciones desde la cárcel, en donde lleva más de quince días, a los que se ha referido como “días difíciles”. Entre las entrevistas dadas por la creadora de contenido, se encuentra la del pódcast “Cárceles”, de Johana Bahamón, conocida por su trabajo social con mujeres recluidas en centros penitenciarios del país, en donde se refirió a su hija de diez meses.

Entre los temas que se trataron en la conversación, Barrera se refirió a la posibilidad de que le permitiera pasar los tres primeros años de su bebé con ella, dentro del centro carcelario “El buen pastor”, a la que fue enfática en decir que no que le gustaría que estuviera en ese sitio, como permite la ley, aunque sí le gustaría la posibilidad de las visitas periódicas.

“A mí me gustaría que me dieran el derecho de la lactancia. Que ella (su hija) pudiera venir todos los días, una hora diaria, para yo tener esa comunión con ella, abrazarla, verla crecer, porque esa es mi mayor motivación: verla crecer”, aseguró Barrera a Bahamón.

También indicó que lo más difícil de estar privada de su libertad es no tener a su hija a su lado “Todos los días, levantarme, hacerle sus huevitos, no tenerla es muy duro porque ella está apegada a mí. Eso es lo que me ha dado más duro, y la fortaleza para no dejarme derrumbar”, agregó la influencer en medio de lágrimas.

Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, se refirió, a través de su cuenta en X, sobre este beneficio que podría tener Barrera debido a su condición de madre lactante. El mandatario fue más allá y aseguró que durante este Gobierno se aprobó una norma que les permite a mujeres, en determinadas condiciones, tener unos beneficios de movilidad.

“Esta mujer, al ser madre, cabeza de familia, está resguardada por la ley que hizo aprobar en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna: debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de Justicia (Ángela María Buitrago) ante el INPEC, aplicar la ley”, precisó el jefe de Estado.

Corte negó tutela de lactancia

La Corte Suprema de Justicia negó una tutela que buscaba que dejaran que la hija recién nacida de Epa Colombia pudiera estar con su madre en prisión. Esta buscaba proteger “el derecho de la menor a permanecer junto a su madre, permitiendo su permanencia en un establecimiento carcelario con condiciones adecuadas para la crianza y lactancia materna, conforme a la normativa vigente en materia de derechos de los niños”.

En el documento, se pretendía poner de presente que “la hija de la condenada, quien la requiere para su desarrollo, crianza y alimentación —lactancia materna—”. En esta decisión, liderada por la presidenta de la Sala Civil, la magistrada Hilda González, resaltó que antes de que llegara la tutela, la influencer no acudió a las autoridades correspondientes “para elevar tales peticiones”. Asimismo, que “no se acogió al programa de desarrollo infantil en establecimientos de reclusión”.

Epa Colombia había enviado una carta en la que afirmó que la tutela presentada por su anterior abogado, Ómar Ocampo, fue radicada sin su autorización.