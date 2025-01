Epa Colombia, Aida Victoria Merlano y más influencers con problemas legales

Epa Colombia, Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio han estado involucrados en procesos judiciales. Foto: Archivo Particular

Epa Colombia

La creadora de contenido fue condenada a cinco años y tres meses de cárcel por vandalizar una estación de Transmilenio. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena y ordenó su captura para que cumpla su condena en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá.

La influencer fue condenada por los delitos de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno por hechos que ocurridos el 22 de noviembre de 2019.

Epa Colombia publicó un video en redes sociales en el que, en medio de lágrimas, explicó que funcionarios de la Fiscalía la habían ubicado para hacer cumplir una orden de captura. “Me vine a trabajar a la peluquería hoy todo el día y cuando iba saliendo para mi casa, me cogen los del CTI y me dicen que yo tengo una orden de captura (...) Yo les dije que esperarán a que mi abogado estuviera ahí y lo que hice fue empujarla (...) Están acá afuera de mi peluquería, la policía, el CTI, porque dieron el fallo del TransMilenio”, explicó.

Aida Victoria Merlano

La influencer es hija de la excongresista Aida Victoria Merlano, que fue capturada en 2018 por ser una pieza clave en una red ilegal de compra de votos en el departamento de Atlántico. En octubre de 2019, la excongresista se fugó de las autoridades durante una visita al odontólogo. Según la Fiscalía, la política costeña contó con la ayuda de su hija, quien habría facilitado la cuerda con la que escabulló del centro médico en el norte de Bogotá.

En abril de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 13 años de prisión a la hija de Merlano fue por ayudar a escapar a su madre. Tras conocerse el fallo, la creadora de contenido señaló que: “El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación”. Es decir, la defensa de la influencer le pedirá a la Corte Suprema que revise su caso en una tercera instancia, la cual eventualmente podría revisar el caso.

Yeferson Cossio

La Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos) y la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) denunció al creador de contenido por promocionar juegos ilegales a través de sus plataformas digitales. Cossio también hizo parte de la lista de influencers a los que Coljuegos solicitó bloquear sus redes sociales. Fueron 289 perfiles en la lista, entre los que se incluyen las cuentas de Epa Colombia y La Liendra.

Westcol

Luis Fernando Villa, conocido en redes sociales como Westcol, recibió una tutela en la Corte Constitucional por hacer comentarios ofensivos y que atacaban directamente a la comunidad LGBTI+. José Francisco Montufar Rodríguez, un activista de la comunidad, interpuso la tutela porque le preocupaba que un influencer en redes sociales “normalice el homicidio con dolo, la discriminación, la violencia sexual [contra esa comunidad], sin ningún tipo de restricción”, según se lee en una sentencia de la corte.

La Corte Constitucional falló en contra del creador de contenido, que estuvo obligado a eliminar los videos en los que hace los comentarios. Posterior a eso la Corte lo mandó a retractarse de los comentarios, argumentando su pronunciamiento por tres razones: las recurrentes violencias hacia personas LGBTQ+, las limitaciones del derecho a la libre expresión en redes sociales y el caso que evalúa el derecho a la libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad de las personas LGBTIQ+.

Yina Calderón

La influencer fue demandada por la presentadora por Carolina Cruz. Calderón afirmó haber visto a la presentadora consumiendo sustancias psicoactivas. Cruz respondió a los comentarios con la demanda. La acción legal finalmente obligó a la influencer a retractarse en mayo de 2024.