Epa Colombia habla desde la cárcel por primera vez: “Han sido días difíciles”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor. Foto: Captura Caracol Televisión

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, reveló en una entrevista que los días que ha pasado recluida en la cárcel, desde su captura el pasado 27 de enero, han sido complicados y también habló de lo que su condena le ha significado.

“Han sido días difíciles, de mucha tribulación, de mucha tristeza”, indicó a los periodistas de Noticias Caracol, quienes la entrevistaron dentro del recinto carcelario “El buen pastor”, donde Barrera se encuentra, en la que también reflexionó sobre su condena calificándola de “desproporcionada” y pidió una revisión por parte de las autoridades judiciales en su caso.

“Sí, dañé el bien ajeno, pero no debería estar el delito de instigación con fines terroristas porque no hay el terrorismo, ¿me entiende? Lo hice porque toda Colombia estaba marchando y no dañé toda la estación de Transmilenio, solo dañé tres cosas: un vidrio, la tarjeta del lector y otro vidrio, las cuales durante todo este tiempo quise arreglar”, aseguró en la entrevista a Noticias Caracol.

Epa Colombia reiteró en su arrepentimiento y la forma en cómo repuso los daños que ocasionó en el sistema de transporte de Bogotá, que hoy la tiene baja una condena de cinco años de cárcel, que no se pudo contrarrestar, puesto que ella misma indicó que desde el principio de su caso no tuvo un buen abogado.

La influencer también se refirió a lo que la llevó a cometer los daños.

“Estaba con unos amigos y muchos estaban yendo a la estación de Transmilenio y me dijeron ‘amiga, vamos a hacer un video’ que estábamos en medio de las marchas. Me hicieron subir el video y a los cinco minutos se volvió viral sin saber lo que pasaba. Pero aun en medio del desconocimiento que no tenía empresa y era pobre, me presenté en Paloquemao”, agregó.

Petro dijo que Epa Colombia es beneficiara de una ley que le permite salir periódicamente

El presidente Gustavo Petro sacó unos minutos de su gira por medio oriente para, a través de sus redes sociales, pronunciarse sobre el polémico caso de “Epa Colombia”.

Lo que dijo el mandatario es que durante este Gobierno se aprobó una norma que les permite a ciertas personas condenadas, especialmente mujeres en determinadas condiciones, tener unos beneficios de movilidad.

“Esta mujer, al ser madre cabeza de familia, está resguardada por la ley que hizo aprobar en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna: debe salir diariamente de la cárcel. Le solicito a la ministra de Justicia (Ángela María Buitrago) ante el INPEC, aplicar la ley”, precisó el jefe de Estado.

La Corte Suprema negó dos tutelas sobre Epa Colombia

La Corte Suprema de Justicia negó dos tutelas que buscaban modificar la condena en contra de la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. Una, presentada por uno de sus seguidores, que pedía que se diera casa por cárcel a la creadora de contenido y empresaria; y otra, que buscaba que dejaran que la hija recién nacida de Epa Colombia pudiera estar con su madre en prisión.

La tutela del fan fue revisada por el presidente de la Corte, el magistrado Octavio Augusto Tejeiro, de la Sala Civil. La petición del seguidor le pedía al alto tribunal “proteger derechos de los fans, seguidores y consumidores de la Marca Epa Colombia”. Según le dijo esta persona a la corte, “la señora Daneidy Barrera demostró regeneración, superación y reconversión, ahora la marca es ejemplarizante para ofrecer empleo a madres cabeza de hogar”.

En su decisión, la Sala Civil de la corte consideró que el seguidor de Epa Colombia “acudió a esta vía en nombre propio y en beneficio de Daneidy Barrera Rojas, sin aducir alguna circunstancia especial que justifique su intervención”, por lo que no tendría validez la solicitud.

La segunda tutela buscaba proteger “el derecho de la menor a permanecer junto a su madre, permitiendo su permanencia en un establecimiento carcelario con condiciones adecuadas para la crianza y lactancia materna, conforme a la normativa vigente en materia de derechos de los niños”. En el documento, se pretendió poner de presente que “la hija de la condenada, quien la requiere para su desarrollo, crianza y alimentación —lactancia materna—”.

En esta decisión, liderada por la presidenta de la Sala Civil, la magistrada Hilda González, resaltó que antes de que llegara la tutela, la influencer no acudió a las autoridades correspondientes “para elevar tales peticiones”. Asimismo, que “no se acogió al programa de desarrollo infantil en establecimientos de reclusión”.

“Epa Colombia” había enviado una carta en la que afirmó que la tutela presentada por su anterior abogado, Ómar Ocampo, fue radicada sin su autorización.