Erin Lim, anfitriona de los famosos

Esta comunicadora estadounidense es corresponsal de noticias y anfitriona de espacios como “E! News” y “The Rundown”. Ahora complementa sus apariciones en televisión tradicional con “shows” a través de redes sociales.

¿Cuáles han sido los retos que han enfrentado para la realización del programa “The Rundown” en redes sociales?

Los retos que hemos tenido han sido que no sabíamos qué modelo de programa seguir, que ya se haya realizado algo similar en redes sociales. Nos enfrentamos a algo que no conocíamos, que no sabíamos cómo iba a funcionar o que no teníamos planeado algo que supiéramos que le gustaría a la gente. De repente, cuando comenzamos a hacerlo y comenzó a dar buenos resultados, nos dimos cuenta de que nosotros éramos el show que los demás programas tomarían como ejemplo.

¿Cómo ha influido la actual situación mundial en el desarrollo del programa?

Ha sido increíble, pero en este tiempo ha aumentado la cantidad de la audiencia, de seguidores y suscriptores que nos siguen. Creo que el hecho de que la gente esté en casa ha hecho que estén más conectados a redes sociales y consuman más esta clase de programas. Las cifras han crecido de forma positiva y también creo que es porque, al hacer el show desde casa y no desde un estudio, la gente se siente viendo algo que le atrae más, algo con lo que se siente más identificada porque muestra un poco la vida de quienes hacemos parte del show. No tengo un número exacto, pero las cifras se han incrementado de forma positiva.

¿Cree que hay un lenguaje especial para hablar con la audiencia en redes sociales?

Sí, definitivamente, hay que utilizar un lenguaje distinto. Hay que hablarle a un público más joven, que espera tener un programa más casual en el que no se hable con tanto formalismo y protocolo. Obviamente, se planea lo que se dirá en el show, pero no se busca hacer un programa tan serio; por el contrario, se busca generar empatía y cercanía con los espectadores. Cada vez que grabo en redes sociales, lo hago como si estuviera teniendo una conversación normal con mis mejores amigos.

¿Ha sido un reto ser anfitriona de los espacio de E!?

Es algo que yo quería desde que era pequeña, siempre estaba actuando y tratando de imitar a esas personas que han sido anfitrionas en otros shows. Creo que llegar tan lejos tiene algunos retos que se deben cumplir, pero siempre ha sido algo que me ha gustado y con lo que he soñado toda mi vida. Me siento muy feliz de llegar hasta donde estoy y quiero seguir creando nuevos logros.

Con todo lo que está pasando, ¿cuál es el mensaje que quiere dejar a través de la pantalla?

Hay un mensaje que he querido promover y es que todo va a salir bien, vamos a estar bien, todo se superará. Nos pusieron a prueba. Tenemos que aferrarnos a la vida y tenemos que resistir una difícil situación para la que no estábamos preparados, pero estoy segura de que con esperanza podremos salir de esto.

¿Cuál es la celebridad que le gustaría invitar al programa?

Creo que Justin Bieber. Desde joven lo he seguido, una gran estrella que ha tenido una vida y un proceso complicado, pero que ha logrado llegar a la cima. Amaría poder tenerlo en el show.

¿De qué manera el “show” que tiene en redes sociales complementa al de la televisión?

Creo que el show en redes complementa muy bien al de la TV, debido a que buscamos generar una experiencia que haga que los temas se relacionen, pero que también permitan que la gente interactúe con nosotros. En ambos pueden encontrar un gran material en el que se habla de lo que acontece con las más grandes celebridades. Incluso, mi abuela ha comenzado a seguir mi trabajo y a veces me pregunta sobre la vida de un tal Nick Jonas o me pregunta sobre la vida de las Kardashians. Yo le pregunto que dónde aprendió todo eso y me dice que fue gracias a mi trabajo.

Lleva más de diez años teniendo éxito en la industria del entretenimiento, ¿cuál es su balance?

A veces entrar al mundo de la televisión y del entretenimiento es complicado cuando eres tan joven, la gente no entiende cómo uno tiene tanta credibilidad. Sin embargo, es algo que he vencido desde que estaba en el colegio y en la universidad. Desde que salí, yo ya estaba completamente convencida de que era una productora de entretenimiento profesional y lista para desarrollar la labor que haga falta con actitud, con trabajo y esfuerzo. Ha sido importante ser yo misma, no imitar a otros anfitriones que tienen distintas formas de ser y de actuar.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en estos diez años de experiencia?

Tuve que aprender a organizar mejor mi tiempo, de forma en la que pudiera trabajar fuertemente, pero que también pudiera tener momentos para distraerme y tener mi propia vida. Estaba trabajando mucho y no tenía un balance, todo el tiempo pensaba solo en mi trabajo y no era capaz de decir que no. Tuve que decir: “Erin, tienes que bajar el ritmo y hacer las cosas con más calma”.