Esperanza Gómez se plantea el retiro de la industria porno por problemas de salud

La actriz Esperanza Gómez reconoce que su retiro de la industria pornográfica está cerca. Foto: Archivo particular

La actriz Esperanza Gómez se plantea el retiro de la industria pornográfica. En una entrevista para el canal de YouTube “La Red Viral”, la caldense reconoció que, aunque le cuesta aceptarlo, está llegando la hora de ponerle fin a su carrera en la industria del entretenimiento para adultos.

“Voy a terminar dejando la industria más por salud que por otra cosa. Me está costando mucho trabajo grabar. Después de que termino la grabación me cuesta muchísimo moverme. Las posiciones que se manejan en la pornografía son forzadas para la cámara. No se tiene sexo tan suave, como lo puede tener una persona en la intimidad con su pareja, un amigo o un amante, es un sexo diferente”.

Gómez señaló que de las vértebras L1, L2, L3, L4 y L5, que se ubican en la parte baja de la espalda, sufren de un dejeneramiento desde que tiene siete años.

“El médico me dijo que mi columna era de una mujer de 80 años de edad y que tenía que ser consciente de eso. Hay posiciones (a la hora de rodar escenas) que me generan un dolor tenaz. Llego a mi casa caminando como si tuviera 80 años de edad. Al día siguiente me cuesta mucho pararme de la cama y en ocasiones no soy capaz de levantarme sola”. La actriz cumplió 44 años el pasado 18 de mayo.

En la charla con “La Red Viral”, Gómez contó que hace unos cuatro años que le diagnosticaron su problema de salud. “Estaba tendiendo mi cama y cuando me fui a levantar, no me respondía el cuerpo. Sentía como si me estuvieron cortando con un cuchillo en el centro de la columna. No me podía mover. Grité pidiendo ayuda porque no era capaz de moverme sola. Mi hermana subió a ayudarme y me llevaron a urgencias a la clínica. Me metieron en una máquina y me dijeron que tengo un degeneramiento en la columna vertebral desde los siete u ocho años. Los nervios de la columna se me inflaman y el dolor es insoportable”.

La actriz señaló que, por cuenta de los problemas en su columna, hace un año y cuatro meses no puede hacer ejercicio de la forma en la que quisiera. “Amo hacer ejercicio, pero llevo un año y cuatro meses que no puedo ir al gimnasio. Voy al gimnasio, hago historias para subir a redes sociales, pero cada ejercicio dura 20 segundos, y ese es el ejercicio que he hecho en un año y cuatro meses, porque ni siquiera puedo entrenar. He estado haciendo tratamientos de células madre, que me han mejorado el dolor, pero no me cura”. Por eso, con relación al retiro dice: “No lo quiero aceptar, pero creo que sí, porque me cuesta y me duele muchísimo”.

Reconoce que no ha tomado la decisión, entre otras cosas, porque está acostumbrada a un estilo de vida que puede costear con los ingresos que hoy en día tiene como actriz porno. “He sido muy juiciosa (ahorrando) y tengo propiedades, pero uno se acostumbra a un estilo de vida, a recibir una cantidad de dinero y después, cuando se piensa que no se va a recibir esa cantidad mensualmente, cuesta trabajo tomar la decisión, pero todo es costumbre”.

En la entrevista, que dura cerca de 57 minutos, la actriz se refirió a cosas de las que hablado varias veces a lo largo de su carrera, sin embargo, en esta oportunidad habló de su salud mental.

“Hoy en día estoy pasando por un tema bastante fuerte de depresión. He tenido tres etapas en mi vida bastante fuertes. Uno de ellos fue a los siete años de edad, luego una etapa similar a mis 15 años y ahora esto que estoy viviendo actualmente.

Estoy en terapia sicológica porque hay muchos temas que me vienen afectando (...) Me encantaría poder hablarlo, pero no estoy autorizada porque esto afecta a una persona cercana a mí que pasa una situación compleja, es un tema sensible, porque cuando uno siente que va a perder a esa persona incondicional que tiene en la vida, siente que el mundo se va a derrumbar”, dijo Gómez entre lágrimas.

Y agregó: “La gente que desea ser famosa y reconocida, no sabe lo que está soñando, es un peso bastante fuerte con el que se tiene que cargar todos los días en los hombros. (...) En algún momento la gente te va poniendo en el olvido. Así hayas hecho historia, o hayas sido un ícono, la gente te olvida. Yo creé fama, pero no he hecho lo que las actrices nuevas de Colombia han hecho. Hay chicas que en cuatro años han grabado más películas que todo lo que he hecho en mi carrera”.