Este domingo Thalía cumple 47 años y celebra su renacer mediático

Eduard Ribas Ademtlla / EFE

El más reciente éxito reguetonero de Thalía, promocionado de manera hiperactiva en las redes sociales de la cantante mexicana, la ha catapultado a un renacer artístico y mediático gracias al cual puede celebrar este dómingo su cumpleaños número 47 en plenitud de su carrera musical. (Le puede interesar: Thalía retoma la música con el reguetón "No me acuerdo")



Con No me acuerdo, en colaboración con la dominicana Natti Natasha, Thalía ha logrado alcanzar los casi 300 millones de reproducciones en YouTube y consolidar así su reconversión musical hacia el reguetón. (Puede leer también: Maluma confiesa que estuvo enamorado de Thalía en su adolescencia)



Pero el éxito de esta canción, con la que defiende el derecho de las mujeres a ser "humanas, reales y pícaras", no habría sido posible sin la promoción que Thalía ha hecho a través de sus cuentas de Instagram y Twitter, mediante las cuales expone sin pudores su vida cotidiana y se comunica con sus millones de seguidores. (Además, Secretos de Thalía para lucir radiante a los 43 años)



De hecho, la estrella mexicana ha llegado a confesar que lo primero que hace en las mañanas es leer todos los mensajes que recibe en redes sociales e intentar responderlos.



Con la etiqueta #ThalíaChallange (el reto Thalía), miles de usuarios en las redes han imitado durante los últimos días uno de los videos que Thalía dedicó a sus fans y en el que se declara "feliz porque les tengo", mientras mueve eufórica las caderas.



"¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan?", dice la artista, quien aparece vestida con un mono rosa de flecos, con una cinta en la cabeza del mismo color, grandes pendientes y el pelo suelto echado a un lado.



El fenómeno del #ThalíaChallange ha llegado a tal punto que se ha elaborado piñatas con la imagen de la cantante, un honor reservado para las personalidades del momento en México.



De hecho, durante este mes de agosto, las búsquedas en Google relacionadas con Thalía se han incrementado cerca de un 60%, algo que no sucedía desde que en 2014 se difundió la falsa noticia de su muerte.



A sus 47 años, Thalía, que fue enormemente popular durante la década de los 90, está a punto de lanzar su décimo cuarto álbum, grabado en el estudio musical que construyó en su mansión de Nueva York.



El nuevo disco, previsto para dentro de poco con "mucho amor", según dijo recientemente a Efe, constatará la reconversión de Thalía del pop latino al reguetón y los ritmos urbanos, aunque "sin perder la esencia".



El éxito No me acuerdo, que le ha permitido volver a sonar en discotecas de México y del resto del mundo, es un relato en primera persona, que desafía a su novio porque éste le reprocha haber pasado una noche de alcohol y desenfreno con sus amigas.



Pero fue en 2016 cuando Thalía se sumó a la ola de los nuevos y exitosos ritmos musicales, cuando protagonizó la canción Desde esa noche (181 millones de reproducciones en YouTube), junto con el famoso reguetonero colombiano Maluma, de 24 años.



Más allá de su carrera musical, Thalía se ha implicado durante los últimos años en labores humanitarias, por lo que fue nombrada hace dos años embajadora de Unicef en México, organización con la que ha colaborado en campañas contra la polio y en la recaudación de fondos para casos de emergencias.



"Como mexicana, como latina, como madre de dos hijos, quiero dar lo mejor que pueda para crear conciencia para ayudar a estos niños, una población vulnerable", dijo la estrella al ser nombrada.



Parece que Thalía ha dejado atrás los malos momentos que vivió hace poco más de una década, cuando una grave disputa familiar entre sus dos hermanas la dejó "muy dolida", en palabras de la cantante.



En 2006, Laura Zapata y Ernestina Sodi se enfrentaron a raíz de un libro publicado por la segunda en el que relataba el secuestro que ambas habían sufrido cuatro años antes y acusaba a la primera de haber impedido su liberación al identificarla como su hermana ante los secuestradores.



Ahora, Thalía ya vuelve a declarar sonriente: "Yo estoy feliz, feliz, feliz, feliz".