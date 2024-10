Este fue el último video de Rudy Márquez antes de su muerte: “debo despedirme”

Rudy Márquez vivía desde hace años en Medellín. Foto: Facebook/Rudy Márquez

Rudy Márquez, cantante y compositor conocido por sus baladas románticas, falleció ayer a los 81 años en la Clínica Las Américas en Medellín. La familia del artista informó sobre el fallecimiento en un comunicado en sus redes sociales. “En todo momento estuvo en compañía de sus familiares más cercanos, quienes lo llenaron de alegría y amor hasta el último minuto de su vida”, se lee en el texto.

La familia del artista también compartió un video en el Márquez se despide de sus seguidores. “Me despido con amor y gratitud por cada instante compartido. Aunque me voy, siempre estaré en cada recuerdo y en cada canción y en todos los corazones que toqué con cada nota musical. Sentí el amor de un público increíble. Gracias vida, gracias mundo. Cuídense mucho”, se lee en la descripción del video publicado en Instagram.

“Queridas amigas y amigos, les habla Rudy Márquez. En el momento en el que debo despedirme de ustedes, quisiera decirle a todos, a la humanidad toda, que he amado tanto y he sido tan amado, que la felicidad que me embarga es simple y llanamente enorme”, comienza diciendo el cantante.

“Vienen a mi mente cantidad de palabras que pudiera decir para ustedes (…) A todos les diría una frase: ‘Y en el final, el amor que tú tomas es igual al amor que tú entregas’. Ese es mi mensaje para todos ustedes”, concluyó Márquez en el video.

El venezolano, que residía en Medellín, fue diagnosticado de un cáncer de páncreas que deterioró rápidamente su salud.