Esteban Cortázar le da amor al mundo a través del color

El reconocido diseñador colombiano habla de su colección “Cada día es para siempre”, que realizó de la mano de la casa de moda española Desigual.

¿Cómo ha evolucionado su carrera en el diseño de modas en los últimos veinte años?

Comencé muy jovencito y he visto la industria cambiar durante todos estos años, al mismo tiempo que madurar como persona y eso me da mucha perspectiva. Siento que puedo hacer las cosas mejor a mi manera ahora más que nunca.

¿En qué momento volvió a conectarse con Colombia de una manera tan especial? ¿Esa reciente colaboración fue desde el año pasado?

La última colaboración fue como una carta de amor para Colombia y lo que significa para mí. Desde que llegué a este mundo he estado conectado con Colombia y siempre me ha inspirado. Mi familia, las montañas, la comida, los colores, la gente, Cartagena, el departamento del Tolima, la música y muchas cosas más que siempre están en mi corazón. He vivido por fuera del país casi toda mi vida, pero nunca he dejado de ir a Colombia y siempre tengo una conexión profunda con ella.

¿Tiene otros proyectos que motiven su visita a Colombia para el último semestre de este año?

Sí. Estoy planeando varios proyectos para más adelante, en el año y 2022, y varios de ellos tendrán como foco a Colombia.

¿De dónde surgió la idea de realizar una primera colaboración con la casa de moda española Desigual?

Fue muy espontáneo y natural. Con Desigual nos conocimos en Art Basel Miami y en el Festival de Música Sonar, y nos fuimos tomando confianza, así que me invitaron a colaborar. Me di cuenta de que tenemos muchas cosas en común y conectamos con facilidad. Me pareció un reto muy chévere darle un refresco a la marca y otro punto de vista, pero también respetando su ADN y hacerlo a mi manera. Todo fluyó perfecto.

¿Para usted, cuál es el significado de “desigual”?

Yo podría definir “desigual” con cuatro palabras muy importantes para mi trabajo creativo: original, diferente, optimista y alegre.

¿Qué hace que Esteban Cortázar haya estrechado vínculos con la casa Desigual para realizar la colección “Cada día es para siempre”?

Comparto con Desigual el amor por darle alegría al mundo a través del empleo de los colores y sin olvidarme del optimismo y por eso realicé la colección Cada día es para siempre.

Además de su amor por Colombia, también tiene un profundo agradecimiento con Miami, ¿por qué?

Miami fue el lugar en el que crecí... y fue precisamente allí en donde descubrí mi amor por la moda, donde me expresé tal como soy. Puedo decir que Miami es el lugar con la mejor luz del mundo.

¿De qué manera una ciudad como Miami marcó la infancia de Esteban Cortázar?

Los que viví en Miami fueron años de mucha formación. Crecí en una playa con artistas, supermodelos, drag queens, y todo tipo de gente, con una energía increíble. Fue una época muy especial en el estado de Florida. Me siento muy afortunado de lo que viví y, sin duda, esos momentos hacen parte importante de mi historia. Recuerdo a la perfección que en Miami empezó todo desde el primer desfile en el colegio, cuando tenía trece años.

¿Qué otro día recuerda con interés?

Otro día inolvidable para mí fue mi primer desfile en París, que viene a mi memoria con un sinfín de detalles.

¿Qué significan para Esteban Cortázar el mar y el verano?

El mar y el verano son para mí sinónimos de expresiones como “libertad”, “calor” y “alegría”.

¿Qué no puede faltar para este verano?

Jamás pueden faltar los buenos amigos, la música y, por supuesto, unos buenos looks de Esteban Cortázar por Desigual.