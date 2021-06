Esteban Urrea: “Colombia está en buen momento en materia de emprendimiento”

Esteban Urrea actualmente se desempeña como CEO de Vertical Partners, fondo de inversión de riesgo del grupo empresarial Leonisa, en donde es el encargado de administrar el capital de inversión disponible de la firma y todas las oportunidades que se generan en el mercado en temas de inversión.

De igual forma es consultor de negocios para compañías de diferentes industrias y miembro de varias juntas directivas en GUSTAR y Fourier, así como miembro de la junta consultiva de Tecseguros. Previo a su ingreso a Vertical Partners, ocupó el cargo de Gerente de Marketing y Relaciones Exteriores en Leonisa Europa, dentro del cual estuvo a cargo de la coordinación de las campañas de marketing, de la administración de la página web, el ecommerce, la estrategia digital de la compañía y la administración de su comercio exterior.

A su vez se desempeñó como Gerente Regional de Factoring Divisa, donde fue el encargado del equipo comercial y de desarrollo de negocios de la empresa.

Desde su experticia, ¿Qué tan importante es el marketing digital para las empresas en la actualidad?

Es supremamente importante. Internet es una herramienta que les brinda varios beneficios a las empresas. Primero, permite llegar a una audiencia de personas más amplia, rompiendo barreras geográficas, reduciendo costos y manteniendo la presencia de las marcas o empresas en el tiempo. El marketing digital permite que una empresa esté siempre vigente y presente cuando una persona busque aquella solución que dicha empresa ofrece. Además, algo que es muy importante, es que el marketing digital permite medir en tiempo real el comportamiento de una campaña y el desempeño de un producto, lo que lleva además a tener un canal de comunicación directo con sus clientes. Esto le permite a una organización mejorar su servicio, su oferta de productos, e incrementar su competitividad, entre muchas otras cosas.

¿Qué ganan aquellos emprendimientos que ingresan al ecosistema de Vertical Partners?

Lo primero que obtiene un emprendimiento al ingresar a nuestro ecosistema, es valor. Con valor nos referimos a que les generamos tracción probando el producto o servicio en nuestro grupo empresarial y/o con los otros startups del ecosistema. Les aportamos valor a través de acompañamiento profesional de parte de personas altamente calificadas en diversas disciplinas y conectándolos con todo el network de Vertical. Además, una ventaja competitiva que traemos a la mesa es que la presencia global de nuestro grupo empresarial, así como el network local y nuestra reputación consolidada, permite que un emprendimiento escale a diversos países más fácil cuando va de nuestra mano. Nosotros no estamos enfocados únicamente en el dinero y su rentabilidad, también buscamos potenciar el talento colombiano y latinoamericano para que la región crezca.

¿Por qué una empresa debería considerar recibir capital de riesgo o Venture Capital (VC) como fuente de financiación? ¿cuáles son sus beneficios frente a otro tipo de financiaciones?

Un emprendimiento debería considerar el VC como fuente de financiación, principalmente por el valor agregado que esto trae. Una inversión de VC no es solo la llegada de capital económico, si no el trabajo de los que están detrás, el cual viene en forma de guía, acompañamiento, conexiones y demás para el emprendedor. Por otro lado, y a diferencia de otros tipos de financiación, el emprendimiento que logra convencer a un inversionista VC, consigue un espaldarazo reputacional que lo puede poner en una posición interesante frente a sus competidores, por el significado que trae esa apuesta. Un VC no pone en riesgo su reputación con cualquier inversión.

¿Desde su perspectiva como firma de inversión, cómo ve la actualidad de la escena emprendedora en Colombia y qué fue lo que los motivó a comenzar a invertir en empresas colombianas?

Colombia está pasando por un buen momento en materia de emprendimiento. El talento que tenemos en el país es digno de un ecosistema empresarial muy fuerte y que está brindando muchas oportunidades para proyectos innovadores y disruptivos. La tendencia de este desarrollo de emprendimiento se veía desde hace años y la pandemia la ha acelerado. El COVID llevó a una disrupción en todos los sectores económicos, dando visibilidad a necesidades y retos que los emprendedores empezaron a atacar y solventar, creando nuevos modelos de negocios y nuevos canales de desarrollo, lo cual ha multiplicado aún más las oportunidades.

En cuanto a invertir en empresas colombianas, la motivación esta en nuestro ADN. Nuestro grupo empresarial nació en Colombia y dentro de sus valores, lo cuales heredamos y promulgamos en Vertical Partners, está el apoyar a la comunidad, y esa comunidad empieza en Colombia.

¿Qué aspectos claves debe tener en cuenta toda empresa para lograr la transformación digital?

Desde Vertical Partners solemos resumirlo en 5 aspectos claves:

1. Mentalidad innovadora: a través de la innovación, las organizaciones transforman su forma de trabajar para entregar productos y servicios de calidad en tiempos efectivos. Para esto hay que adoptar una mentalidad innovadora, esto significa estar dispuesto a tomar riesgos y a no ver los errores como fracasos, hay que aprender diariamente y entrenarse constantemente, así se desarrollan nuevas habilidades y se prepara el terreno para llegar al cumplimiento de metas y logros.

2. Resiliencia: La resiliencia ofrece la posibilidad de asumir los cambios como un proceso de adaptación y no como amenazas, por esto los procesos de digitalización deben estar orientados hacia la resiliencia. Por ejemplo, aquellas compañías que hoy por hoy hacen uso del aprendizaje automático para identificar los comportamientos cambiantes de sus clientes.

3. Experiencia de usuario: la tecnología aumentó y facilitó la interacción entre las empresas y sus clientes, por esto las compañías que disponen de canales digitales al servicio y la participación de sus clientes tienen una gran reputación. Estas soluciones de atención al usuario deben ser personalizadas y simples de usar. Ejemplo de esto, las extensiones de navegación que le permiten a los usuarios comparar automáticamente precios mientras compran en línea.

4. La estrategia debe guiar la inversión en tecnología: las organizaciones maduras digitalmente combinan la planificación estratégica y el presupuesto para tecnología. Es vital tener un mapa de ruta de transformación digital, cada empresa genera datos de clientes, proveedores e, incluso, los mismos empleados desarrollan información, se debe invertir en tecnología que soporte, almacene y de seguimiento a estos datos. Así se tendrá un entendimiento mayor del mercado y sus necesidades.

5. La transformación digital es un viaje que nunca termina: la digitalización no es algo que se acabe, es un proceso constante. La incertidumbre y el cambio son inevitables y la tecnología trabaja precisamente de la mano de estos dos elementos. En el momento en que las organizaciones alinean sus prioridades digitales con los objetivos estratégicos de la compañía, aseguran su futuro en un mundo incierto.

¿Cuál es la actualidad de la escena digital en el país, cada vez hay más empresas que se están transformando digitalmente o aún Colombia se encuentra atrasada en este sentido?

Personalmente, considero que Colombia va por buen camino. La transformación digital de una empresa no se da de un momento para otro. Hay muchas cosas que se deben tener en cuenta y que deben ejecutarse con una buena planeación. La pandemia ayudó mucho a romper barreras en empresas más tradicionales, ya que demostró que la digitalización es importante para seguir adelante, y sumado a la creación de empresas nacidas del mundo digital, hace que el país tenga una dinámica sana en pro de esa transformación. Sin embargo, si es verdad que podríamos ir más rápido, pero le doy más importancia a que se haga bien antes que hacerlo de manera inmediata. De ahí la importancia de la mentalidad que mencionaba en el punto anterior, y creo que en eso tenemos mucho terreno ganado como país.

¿Varios emprendimientos no logran superar el año de operación, qué aspectos considera que los emprendedores deben tener en cuenta para lograr superar esta barrera y conformar un negocio rentable por varios años?

Diría que la principal barrera está en mantener el foco. Al emprender, es muy fácil caer en la tentación de probar varias cosas a la vez y la gran mayoría de veces esto es lo que lleva al fracaso. Hay que tener confianza en el proyecto y trabajarlo con paciencia. Las cosas no se dan de un día para otro, por lo que la resiliencia, el trabajo y la constancia serán claves. También es importante conformar un buen equipo de trabajo, debe ser un equipo que se complemente, que tenga ese carácter y fortaleza para luchar contra todo, adaptarse, cuestionar cuando sea necesario y no menos importante, el saber cuidar la caja. El capital se gasta y acaba muy rápido.