Ester Expósito en Colombia: La actriz española fue vista en bar reconocido de Bogotá

La actriz española Ester Expósito, conocida por su papel de Carla Rosón en la serie de Netflix “Élite”, estuvo en Colombia este fin de semana. Así lo revelaron algunas publicaciones que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde escribió “Hola, Colombia. ¡Por fin!”, en una foro que tomó desde el restaurante Andrés Carne de Res.

@RadioPlaneta969 kanarius «Ester Expósito», la modelo española y actriz de la serie élite de neflix esta en Colombia fue vista disfrutando la noche bogotana en Andrés Carne de Res. Su visita genera rumores sobre un posible proyecto en el país.pic.twitter.com/nuVz9jFdvQ — ᕼᘮᘐ〇™ (@hugo_extrem) February 17, 2025

Al lugar llegaron varios seguidores, que aprovecharon el momento para bailar y tomarse fotos con la actriz de 25 años. Luego de su parada en el restaurante, Expósito quiso ir de fiesta a Videoclub, una discoteca capitalina ubicada en la localidad de Chapinero. A los asistentes los tomó por sorpresa, nadie esperaba que la actriz estuviese allí.

Bailó, cantó y se divirtió mientras todos la grababan un poco confundidos. Los videos no demoraron en hacerse virales en las redes sociales, y las personas comenzaron a cuestionarse las razones de la visita de Expósito a Colombia, ¿estará trabajando en un nuevo proyecto?

Yo: *no farreo un día en Bogotá*



Videoclub: “Ayer vino Ester Exposito”



pic.twitter.com/P7EjJUt8km — Novelo 🇨🇴🍿 (@_NovelaGrafica) February 16, 2025

Según revelaron varios medios locales, podría tratarse de algún proyecto audiovisual con una plataforma en streaming, y aunque nada se ha confirmado, seguramente se conocerán más detalles pronto.

Ester Expósito dijo que J Balvin usó su nombre en una canción sin su permiso

La española estuvo como invitada al programa La Revuelta, presentado por David Broncano. Allí, mientras charlaban de su carrera artística, Ester recordó que J Balvin escribió una canción donde la mencionó a ella, pero sin su consentimiento. “Si te hacen una canción no tienen que pedirte permiso, en teoría, ¿o sí?”, le preguntó el presentador. A lo que la actriz le respondió: “han puesto mi nombre en canciones y no me han preguntado. Una de J Balvin... No dice algo malo”.

El presentador le preguntó si en algún momento lo había hablado con el artista, pero dijo que no.

La parte de la canción Una locura, del colombiano, a la que Expósito se refiere, dice “Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos como Ester Expósito; me tienes bien loquito”. En ese mismo tema, el antioqueño menciona a Shakira y a Gerard Piqué.

La actriz reveló que, aunque no se conoce personalmente con J Balvin, sí se siguen por Instagram. Sobre ese mismo tema, el presentador le preguntó si prefería que le dedicaran una canción o que la saludaran en un bar. “Es interesante que me saluden en un bar, puede ser muy interesante, pero yo prefiero un detalle de unas flores. Aunque no hace falta que hagas una canción, que ya de medida está”.