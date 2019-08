"Estoy en una maratón por la vida", Hassam y su batalla contra el cáncer

* Redacción Gente

La noticia lo tomó por sorpresa. "Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír. Qué más". Con estas palabras el humorista colombiano Gerly Gómez Parra, más conocido como Hassam', contó en su cuenta de Instagram cuál fue su reacción luego de que le detectaran mieloma múltiple, un tipo de cáncer de células plasmáticas que se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario.

El humorista adelanta quimioterapias para enfrentar la enfermedad. "Es el primer paso de una maratón por la vida", dice. Desde el centro médico en el que está hospitalizado, Gómez Parra además de informar sobre sus temas de salud, hace una crítica al sistema de salud colombiano. Lo hace con un video que, fiel a su estilo, está cargado de humor.

"El sistema de salud de nuestro país tiene fallas abismales. Y esas fallas son producto de la administración y la forma en que se ha legislado la salud de los colombianos. Gracias a Dios, mi trabajo me ha permitido pagar una póliza que cubre el tratamiento (no es barata) pero no todas las personas pueden hacerlo".

Según la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana), en un informe que se presentó en 2017, en Colombia se registran problemas para diagnosticar este tipo de cáncer. “El médico general no tiene conocimiento en mieloma y no sospecha que el paciente puede tener un cáncer en la sangre”, asegura Yolima Méndez, presidenta de la fundación en un artículo qde Semana. Según Méndez este cáncer “se forma cuando un tipo de células plasmáticas, los linfocitos B, se alteran y se convierten en células malignas que se vuelven incapaces de producir la protección del sistema inmunológico”.

Sin embargo, en diálogo con El Espectador, la presidente de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana) explicó que se han registrado avances en cuanto a la atención médica de la enfermedad. "El miolema múltiple afecta sobre todo a personas mayores de 60 años. No es tan frecuente en los jovenes. Sin embargo, los pacientes tienen buenos resultados con los tratamientos. Aunque no tiene cura, los pacientes generalmete logran tener una buena calidad de vida".

Según la espcialista, para el caso de Gerly Gómez Parra el hecho de que haya sido diagnósticado a temprana edad, lo beneficia para que no desarrolle otro tipo de enfermedades como hipertensión y diabetes.

"Son varios los síntomas. Dolor en la espalda, en las costillas, en las articulaciones, fracturas. Afecta los huesos y se puede confundir con artritis o artrosis, también se registra anemia, fatiga, cansancio, fiebre persistente sin razón aparente".

No es la primera vez que el humorista parodia al sistema de salud colombiano. En abril de 2017 publicó una parodia de 'Despacito' a manera de crítica.

“Despacito en esta EPS matan despacito, de nada les vale que uno esté te enfermito, para que te atiendan tienes que ser rico.

Despacito, hasta el vigilante atiende despacito cuando den a cita voy a estar viejito y a los del gobierno les importa un pito.

No me tomen más del pelo quiero un trato digno que mensualmente la cuota muy puntual yo les consignó. Yo quiero poder pasar con el doctor hoy mismo estoy mal ya no resisto me duele hasta el apellido”.

De acuerdo con American Cancer Society, "en general, cuando las células plasmáticas se vuelven cancerosas y crecen fuera de control, esto se denomina mieloma múltiple. Las células plasmáticas producen una proteína anormal (anticuerpo) que se conoce por varios nombres diferentes, entre los que se incluyen inmunoglobulina monoclonal, proteína monoclonal (proteína M), pico M o paraproteína".

Según la organización, el mieloma múltiple es un cáncer relativamente poco común. En los Estados Unidos, por ejemplo, el riesgo de padecer mieloma múltiple en el transcurso de la vida es de 1 en 132 (0.76%).

"Aproximadamente 32,110 nuevos casos de mieloma múltiple (18,130 hombres y 13,980 mujeres) serán diagnosticados. Alrededor de 12,960 personas (6,990 hombres y 5,970 mujeres) morirán a causa de esta enfermedad". En Colombia, se presentan cerca de 600 casos nuevos cada año.

Según la American Cancer Society, actualmente se desarrollan principalmente tres tipos de tratamientos para los pacientes que padecen dicha enfermedad.

Plasmocitomas solitarios

Los plasmocitomas solitarios se tratan frecuentemente con radioterapia. Si el tumor de células plasmáticas no se encuentra en un hueso, se puede remover mediante cirugía. La quimioterapia sólo se usa si se desarrolla mieloma múltiple.

Mieloma múltiple indolente

Los pacientes con mieloma indolente pueden estar bien por años sin necesidad de tratamiento. Para muchos pacientes, comenzar el tratamiento más temprano no parece ayudar a los pacientes a vivir por más tiempo. Estos pacientes podrían necesitar un seguimiento riguroso sin tener que comenzar quimioterapia u otros tratamientos para mieloma.

Basándose en cuán anormales se ven las células plasmáticas en un microscopio y los niveles de inmunoglobulinas, algunos pacientes con mieloma múltiple indolente presentan un alto riesgo de padecer mieloma activo. En un estudio, el tratamiento de pacientes con lenalidomida (Revlimid) y dexametasona antes de que desarrollaran síntomas o problemas les ayudó a vivir por más tiempo.

Mieloma activo (sintomático)

A los pacientes con mieloma activo o amiloidosis de cadenas ligeras a menudo se les administra una combinación de dos o tres medicamentos. Los medicamentos seleccionados dependen de la salud del paciente (incluyendo la función renal) y si se ha planeado o no un trasplante.

Con frecuencia, se usa una combinación que contenga bortezomib, lenalidomida, y dexametasona. Las combinaciones que contienen bortezomib son especialmente beneficiosas para pacientes con problemas renales y aquellos cuyas células del mieloma contienen alto riesgo de ciertas anomalías cromosómicas. También se pueden considerar otras combinaciones de medicamentos.