Eugenio Derbez quiere convertir a su bulldog Fiona en una influencer

BANG Showbiz

La familia Derbez, una de las más mediáticas del mundo del entretenimiento mexicano, tiene una nueva estrella... y no es humana. Desde hace tiempo el patriarca del clan, Eugenio Derbez, ha venido notando que las imágenes de su bulldog Fiona, que comparte con regularidad en Instagram, son algunas de las más populares de su perfil.



Tras reflexionar acerca de la fascinación que sus seguidores parecen sentir hacia su querida mascota, su famoso dueño ha llegado a la conclusión de que el animal podría convertirse en la próxima gran sensación de las redes sociales, un campo en el que ya han triunfado los compañeros caninos de otras celebridades, como la perrita de Lady Gaga, Miss Asia, o los chihuahas de Paris Hilton.



"Se está convirtiendo en una gran estrella de las redes sociales, y yo me dí cuenta de que ese iba a ser el caso porque, para empezar, cada vez que le saco fotos nunca lleva ropa", ha asegurado el actor haciendo gala de su sentido del humor habitual a su paso por el programa 'The Late Late Show with James Corden', mientras enumeraba las muchas cualidad que, en su opinión, hacen de su perrita la candidata perfecta para convertirse en una influencer canina. "Además, está obsesionada con la comida y siempre está reclamando atención. ¡Es perfecta para las redes sociales! Ha nacido para ello".



La simpática bulldog cuenta incluso con un nombre muy original y con una interesante historia detrás que utilizar como tarjeta de presentación.



"La llamé así por una razón. No sé si se acuerdan de la historia de Shrek y del personaje que de día era princesa y por la noche se transformaba en un ogro. Pues bien, de cachorrita Fiona era preciosa, era muy pequeña, pero en cuanto empezó a hacerse mayor, comenzó a crecerle la mandíbula inferior hacia fuera... y se convirtió en un ogro. Por eso la llamo Fiona", aseguró.