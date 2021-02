La protagonista de “Westworld”, por medio de una publicación en Instagram, asegura que el músico es un “hombre peligroso”. En el pasado, la actriz ya había comentado que una pareja la había violado.

Evan Rachel Wood dice que Marilyn Manson abusó de ella.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera”, escribió la protagonista de “Westworld” este lunes en su cuenta de Instagram.

Evan Rachel Wood asegura que ya no tiene miedo a las represalias, calumnias o chantajes, y que público su caso “para exponer a este hombre peligroso” y para así evitar que la vida de otras personas esté en riesgo.

“Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, agrega la actriz que en el pasado había comentado que había sido abusada.

El medio estadounidense Vanity Fair informa que trataron de comunicarse con los representantes de Marilyn Manson, pero no obtuvieron respuesta.

Sin embargo, la publicación recuerda que en el pasado, tanto el musico como sus abogados, han “negado categóricamente” acusaciones de otras mujeres respeto a los supuestos maltratos y violencia que sufrieron por parte del músico recordado por canciones como “The Beautiful People” o “Personal Jesus”.

En 2016 Evan Rachel Wood reveló que fue violada dos veces, primero por una una pareja, y luego por el dueño de un bar.

“La primera vez no estaba segura de que si lo hacía tu compañero era igual una violación, hasta muy tarde. Además, quien me creería. La segunda vez pensé que era mi culpa que debía haber peleado más, pero tenía miedo”, comentó.

En aquella publicación recordó el camino que la llevó a guardar silencio, por miedo a que en Hollywood pensaran que estaba llamando la atención.

Sin embargo, con el paso del tiempo, aseguró, entendió que los ataques no eran su responsabilidad y que el silencio no es la opción.