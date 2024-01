Exconejita Playboy dio detalles sobre su hospitalización por psicosis

Se trata de Kendra Wilkinson, quien habló sobre su hospitalización a tras sufrir un episodio de psicosis en 2023 Foto: @kendrawilkinson

Kendra Wilkinson saltó a la fama a los 18 años, cuando se consagró como una de las “novias” del fundador de Playboy, en el reality show Girls Next Door. Sin embargo, en una reciente entrevista para People, la exconejita de Playboy habló sobre su lucha contra la depresión a causa de su experiencia en este controvertido mundo.

Kendra Wilkinson y su episodio de psicosis

En el relato publicado por el medio citado, Wilkinson explica que ha batallado contra la depresión durante toda su vida, sin embargo, anteriormente lo hacía sola, ya que creía que no necesitaba de la ayuda de otros, algo de lo que se arrepiente. Confiesa que en determinado punto “tocó fondo”, cuando sufrió de un ataque de pánico.

“Estaba en estado de pánico, no sabía lo que estaba pasando en mi cabeza y mi cuerpo o por qué estaba llorando. Había tocado fondo. Me estaba muriendo de depresión”, comenta y agrega que “estaba llegando al final de mi vida y entré en psicosis. Sentí que ya no era lo suficientemente fuerte para vivir”.

En la entrevista, Wilkinson resalta que durante este momento recibió el apoyo de su ahora exesposo, Hank Baskett, pues fue quien la llevó al hospital. “Aceptar ayuda ese día y que Hank me llevara al hospital fue un gran momento en nuestras vidas. Fue un gran día para mi familia y mis hijos. No me di cuenta de lo mucho que estaba sufriendo (...) Realmente tuve que mirarme en el espejo y decir: ‘Necesito ayuda’”, asegura.

Tras su visita al hospital, Wilkinson volvió a casa una semana después y recibió medicación antipsicótica. Esto representó un paso importante en su vida, pues aceptar la medicación, representaba para ella aceptar su diagnóstico. Comenta que “significaba que tenía que aceptar que tenía alguna enfermedad mental y no quería tener que hacerlo”.

Posteriormente, empezó a visitar de manera consecutiva el hospital, en una terapia ambulatoria tres veces por semana. Parte de este proceso incluyó analizar y sanar los traumas de su juventud, entre ellos los ocasionados por su estancia en la Mansión Playboy. Cuenta que “no es fácil recordar mis 20 años, he tenido que enfrentarme a mis demonios” y agrega que “Playboy realmente arruinó toda mi vida”.

¿Qué sucedió con Kendra Wilkinson?

Hoy en día, revela que “la depresión no es algo que simplemente desaparece, es algo que permanece contigo durante toda la vida. Solo tienes que aprender a trabajar con ello y aceptarlo. Y es parte de mí. Lo que hizo la terapia fue construir este sistema de herramientas. Así que ahora tengo la fuerza y la base que necesito para superar mi depresión”.

Sin embargo, resalta que se encuentra en un mejor lugar y está impresionada con lo lejos que ha llegado en su viaje. Además, se encuentra enfocada en dar lo mejor de sí misma para ser una gran madre. “Estoy muy orgullosa de mí por luchar contra esto, encontrar la solución y recibir el tratamiento que necesitaba. Y es paso a paso. Sobreviví”, confiesa.

Las cifras del trastorno mental depresivo

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión o el trastorno depresivo es un trastorno mental común. Se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos la padecen y afecta principalmente a las mujeres.

La OMS explica que los síntomas van desde un bajo estado de ánimo, pérdida de interés o reducción de la energía. Pero como es una enfermedad silenciosa, puede escalar hasta ansiedad, alteraciones en el sueño y el apetito o baja autoestima.

Aunque popularmente existe la creencia de que la depresión es causada por un desequilibrio químico en el cerebro, es decir, que bajos niveles de sustancias como la serotonina, un neurotransmisor, están vinculados con la depresión.

Un estudio publicado en 2022 en la revista Molecular Psychiatry concluyó que no hay evidencia “convincente” de que los bajos niveles de serotonina causen depresión.