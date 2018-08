Fadi Fawaz le escribe a George Michael un fuerte mensaje en redes sociales

BANG Showbiz

Justo una semana después de conocerse que el estilista Fadi Fawaz, quien mantuvo una larga y discreta relación con George Michael que se prolongó hasta poco antes de su trágica muerte el día de Navidad de 2016, se había quedado fuera del reparto de bienes derivado de su testamento, en su perfil de la red social Facebook ha aparecido un mensaje particular lleno de rencor y "odio" hacia la estrella del pop en el que, por otro lado, no se hace referencia expresa a los motivos que se esconden tras semejante nivel de animadversión.



"George, te odio. Tu poder me ha demostrado que podías hacer que nadie reaccionara a los sonidos más ensordecedores en las horas más extrañas. Tu poder me ha demostrado que podías convertir amigos, familiares y extraños en mentirosos, cobardes y en seres inhumanos", se puede leer en un extracto de la impactante carta abierta que le ha dirigido en la red social.



A pesar de no aparecer en la declaración de últimas voluntades del artista, al menos en lo que a recibir gratificaciones económicas se refiere, lo cierto es que Fadi Fawaz aún reside en la mansión de Belsize Park -norte de Londres- que pertenecía al fallecido intérprete y que, como explicaban en su momento fuentes cercanas a la familia, había llegado a compartir brevemente con el peluquero incluso una vez finalizado su conflictivo noviazgo.



De hecho, esos mismos informantes aseguraban el domingo pasado al diario The Sun que Fadi Fawaz no tenía intención alguna de abandonar la propiedad a menos que la familia -o los gestores del patrimonio del artista- le indemnizaran con una suma cercana a los dos millones de libras, una cantidad significativamente mayor que las 500.000 libras que estos pensaban abonarle para que saliera de la casa.



"Este megapoder que tenías hacía imposible que una persona [en referencia a sí mismo] pudiera mantener intactos su bondad y su amor, y estoy deseando demostrártelo. Con todo mi odio, Fadi", ha sentenciado el antiguo compañero sentimental de George Michael en su última y asombrosa intervención pública.