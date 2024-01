Falleció el actor Alec Musser de “Son como niños” a los 50 años

El hombre de 50 años también había participado en otras producciones como en la serie All My Children y Esposas Desesperadas. Foto: Alex Musser vía Instagram

Una de las escenas más icónicas de la saga “Son como niños” la protagonizó el modelo y actor Alec Musser. “¿Qué hay chicas? ¿Ustedes son de por aquí eh? Sí, soy de Sascatchetton, esto está en Canadá, eh”, es la línea que marcó su aparición en la primera entrega de esta serie de películas. Lo que genera comedia de esta secuencia es la dicotomía del cuerpo musculoso del actor en comparación a su voz, que parece agudizada con helio, generando risas no solo a la audiencia sino a las protagonistas de la cinta, quienes no dudan en reírse del salvavidas del parque de agua.

Muere actor de ‘Son como niños’

Este sábado 13 de enero el portal TMZ reportó su muerte, pero no fue hasta la confirmación de su prometida, la también modelo Paige Press, que se verificó el deceso. A pesar de que aún no se conoce la causa de muerte, algunos de sus compañeros de set ya han expresado su sentido pésame por la inesperada pérdida.

Le podría interesar: Fotos: Así fue la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2024

“Amaba a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero amor de persona”, escribió Adam Sandler en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Press ha dedicado los últimos días a pasar su duelo y rememorar los mejores momentos que tuvo con su prometido. “El día que nos comprometimos fue el día más de mi vida”, escribió en una historia de junto a una fotografía de ambos en medio de una cancha de tenis.

Más sobre Entretenimiento Taylor Swift, agente del Pentágono: la teoría conspirativa que hace eco Fox News Un presentador de Fox News sugirió esta semana que Taylor Swift es una “fachada para una agenda política encubierta”, haciéndose eco de la desinformación que se ha filtrado en los círculos de derechas durante meses y que, según los expertos, probablemente empeorará antes de las elecciones estadounidenses de 2024. Leer más Taylor Swift, agente del Pentágono: la teoría conspirativa que hace eco Fox News Despiden a profesora que en Facebook se presentaba como la “papisa del orgasmo” La maestra, de 47 años, proponía en su página Facebook a seguidores adultos sesiones de ‘coaching’ para lograr “una vida sexual explosiva con orgasmos múltiples”. El hecho se registró en Austria. Leer más Despiden a profesora que en Facebook se presentaba como la “papisa del orgasmo”

¿Quién era Alec Musser?

Oriundo de la ciudad de Nueva York, Alec Musser trabajó en sus primeros años como salvavidas y patrullero de esquí en el estado de California. Fue entonces cuando un cazatalentos le envió fotografías de él al fotógrafo de moda y cineasta Bruce Weber, quien estaba realizando un casting para la marca de ropa estadounidense Abercrombie & Fitch. Musser consiguió participar en la campaña.

Leer más: “Oppenheimer” vence en los Critics Choice y “Barbie” se conforma con premios menores

Desde entonces empezó su carrera como modelo, pero no fue hasta el año 2005 que logró entrar a la pequeña chica con su participación en la serie All My Children en la que interpretó el papel de Del Henry. Esta fue su aparición en Hollywood más extensa, manteniéndose durante 43 episodios en pantalla. Otras apariciones destacables se dieron en los programas I Wanna Be a Soap Star, Rita Rocks, Esposas Desesperadas y Son como niños. Todos papeles secundarios.