Falleció Ron Simons, el actor ganador de cuatro premios Tony, a los 63 años

Simons comenzó su carrera en la actuación a los 39 años. Foto: Teatro Clásico de Harlem

SimonSays Entertainment, la productora del actor Ron Simons, confirmó que el intérprete había fallecido el pasado miércoles, aunque no concretó las causas del fallecimiento. “Con gran pesar compartimos el fallecimiento inesperado de nuestro querido, muy creativo y muy buen amigo, Ronald Keith Simons. Los detalles del funeral se publicarán próximamente”, escribió la productora en un comunicado en sus redes sociales.

¿Quién era Ron Simons?

Nacido en Detroit el 30 de noviembre de 1960, el estadounidense inicialmente no siguió una carrera en la actuación y el teatro. Primero se graduó de Columbia Business School en 1989 con un MBA en marketing y negocios internacionales, comenzó su carrera profesional en Microsoft como director de producto

A los 39 años decidió dejar su trabajo y seguir sus sueños en la actuación. Estuvo detrás varias producciones de Broadway, incluidas ‘Porgy and Bess’, ‘A Gentleman’s Guide to Love and Murder’ y ‘Jitney’, indicó THR.

Simons obtuvo una maestría en interpretación en la Universidad de Washington y se mudó de California a Nueva York, en donde hizo parte del Teatro Clásico de Harlem. Sus participaciones en producciones audiovisuales incluyen “Jonny Zero”, “Law & Order: Criminal Intent”, “27 Dresses”, “Gun Hill Road”, “The Defenders”, “Daredevil”, “The Resident” y “Then Came You”.

“Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo y ex administrador Ron Simon. Nuestros pensamientos están con su familia. Ron ha dejado un legado inigualable en Broadway y más allá. Siempre recordaremos su amabilidad y su increíble talento que inspiraron a tantos”. escribió el Teatro Clásico de Harlem.

El actor también era conocido por su labor de productor, que comenzó con la película “Night Catches Us” (2010), escrita y dirigida por Tanya Hamilton, y protagonizada por Anthony Mackie y Kerry Washington. Su más reciente crédito en esta área es en la cinta aun sin estrenar “Viva Verdi”.