El presentador regresó ante las cámaras, esta vez como invitado, para hablar sobre los avances de su estado de salud y relatar lo que fueron algunos momentos de su hospitalización.

Felipe Arias, presentador del noticiero del Canal RCN contó a sus seguidores la recuperación que ha tenido, luego de que el pasado 11 de marzo tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras presentar un problema en su corazón.

Ese día, el comunicador se encontraba realizando una entrevista al aire a la mamá de uno de los policías fallecidos en hechos lamentables sucedidos en el norte de Bogotá.

Aseguró que en ese momento sintió “un dolor absoluto. Abría los ojos y no veía”, relata. Sus compañeros de trabajo pararon la grabación y comenzaron a auxiliarlo. “Mi esposa gritaba: ¡No lo dejen morir!”, relata él, que la veía en video por una llamada por celular.

Desde entonces, su familia pasó angustiantes momento cuando fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI. No obstante, el periodista ha tenido un avance positivo. El 17 de este mes le escribió a sus seguidores que avanzaba bien en su recuperación y aprovechó para agradecer a todos los que han estado pendientes de su estado de salud.

Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser Valiente. No me rindo🙏 — Felipe Arias (@FelipeArias71) March 17, 2021

“Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes, voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser valiente. No me rindo”, escribió Arias a través de su cuenta de Twitter.

El presentador después de estar alejado de las cámaras del noticiero volvió a aparecer para ofrecer una entrevista, en la que contó sobre su estado de salud y volvió a darle las gracias al país.

Gracias por las oraciones de todos. Esta noche nos vemos a las 7 pm 💪 https://t.co/0lo3bRbIuc — Felipe Arias (@FelipeArias71) March 22, 2021

“Fueron momentos complejos, de mucha reflexiones, de incertidumbre, pero ahora llenos de esperanza, de ganas, de entusiasmo. Con un corazón un poquito herido, pero el alma aún más fortalecida que nunca”, dijo el periodista.

“Les agradezco a cada uno de los colombianos que me enviaron mensajes de apoyo, ese es el motor cuando uno está a punto de desfallecer”, relató.

“Sentí que se me iba el mundo, que se me iba la vida... Tengo tres hijos, tengo un emprendimiento, tengo unas familias a las que les ayudo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién les va a pagar el colegio a mis hijos?”, se preguntaba Felipe Arias mientras estaba en el hospital. “Yo no podía parar el llanto de mi alma. Mi alma lloraba. La enfermera me decía no llores. No hagas ese ruido. Pero mi cuerpo ya no estaba”, agregó.

También aseguró que aunque se sintió mal muchas veces, nunca se rindió y siguió luchando. Resaltó el valor del equipo médico durante su estancia en el hospital.

“Se vale llorar. Lloré muchas veces, pero nunca se vale rendirse. Conocí angelitos en la unidad de cuidados intensivos. Una enfermera llegaba a las 3:00 a.m., me tomaba de su mano y me decía: ‘Vamos, valiente. No desfallezcas y hagamos esta oración’”, relató conmovido el presentador.

Píldoras de Fe pic.twitter.com/Kd2IuX8m6G — Felipe Arias (@FelipeArias71) March 23, 2021

Ante la pregunta de muchos de sus seguidores si volverá al set de noticias, el manizaleño aseguró que tiene muchas ganas de volver. Sin embargo, debe mantener reposo durante un tiempo.

Felipe Arias se ha desatacado como presentador del canal RCN desde 2002, tiempo durante el cual ha desarrollado diferentes secciones como “Cazanoticias” y del programa “Cuatro Caminos”. Dentro de su trayectoria tiene un premio Tv y Novelas como Mejor Presentador de Programa.