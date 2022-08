Florinda Meza desmiente demanda contra Shakira, esto dijo

Florinda Meza desmiente demanda contra Shakira por video de “Te felicito” Foto: Redes sociales

En los últimos días diferentes medios afirmaron que Florinda Meza demandaría a Shakira por el baile que la artista realiza en el video musical de su canción “Te felicito” junto a Rauw Alejandro. Según la prensa internacional, los pasos de baile de la cantante barranquillera en el clip, son muy similares a los que se conocía como la “garrotera” del Chavo del 8, razón por la cual supuestamente la actriz mexicana iría a instancias legales contra la artista colombiana.

No obstante, pese a que la noticia ya circulaba hace algunos días y se había viralizado en redes sociales, hasta el día de hoy Florinda Meza decidió referirse a la especulación, y la calificó como “mentira”, pues a través de cuenta de Twitter, la recordada intérprete de Doña Florinda afirmó: “A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”.

Además, respondió a los comentarios de algunos de sus seguidores, quienes manifestaron que era evidente que se trataba de un rumor, y no era necesario salir a desmentirlo, sin embargo, ella afirmó que algunos periodistas la llamaron para preguntarle sobre el proceso, e incluso, muchos de sus fanáticos le pidieron que no demandara a la cantante.

“Aunque no lo crean, me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real. Te mando un abrazo.” Concluyo Florinda Meza.

El verdadero origen del baile de “Te Felicito” de Shakira y Rauw Alejandro

El video oficial de “Te felicito” fue estrenado en abril del 2022. Esta canción no solo llamó la atención de los fanáticos por su ritmo, sino también, por los excéntricos y divertidos pasos de baile con los que Shakira y el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro sacan a relucir su talento y gusto por la danza, interpretando a dos robots en el corto musical.

Frente al origen de este curioso baile, Shakira manifestó en entrevista con Jimmy Fallon que sus hijos fueron quienes le dieron la idea para crear un concepto futurista en la narrativa del video. De hecho, Shakira cuenta que le pidió a los pequeños cerrar los ojos, escuchar la canción y decirle qué imaginaban, a lo que Sasha respondió “Mami, te imagino bailando con un robot”.

Hoy la canción es un éxito mundial y acumula más de 300 millones de reproducciones en el canal oficial de YouTube.