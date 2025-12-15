Frank Martínez redefine el éxito entre la salud mental, la calma y su retiro de la televisión

Foto: Cortesía

Frank Martínez parece estar en un momento decisivo. No uno de ruido ni de exposición, sino de esos en los que se reacomodan prioridades y se entiende, con más claridad, qué vale la pena sostener y qué no.

Tres años después de atravesar una de sus etapas más complejas, el comediante antioqueño dice que está experimentando una sensación que no conocía: la de vivir con tranquilidad.

“Ahora puedo decir increíblemente que soy como un ex depresivo”, admitió Frank Martínez en su entrevista con la revista Vea, de El Espectador. Y ese hallazgo interno atraviesa todo lo que hace, desde la manera en que escribe sus chistes hasta la forma en que piensa el futuro.

Este 2025 lo cerró con las últimas presentaciones de ¿Quién dijo miedo?, un show que nació de una idea curiosa: recopilar los momentos más aterradores de su vida y convertirlos en comedia. El espectáculo, que este mes tuvo funciones de despedida en Medellín y Bogotá, fue construido sobre anécdotas personales, escenas de infancia, situaciones cotidianas y un ambiente marcado por lo paranormal.

“La idea fue recopilar los momentos más aterradores de mi vida y volverlos comedia (...) Es una manera de enfrentarlos y de superarlos, pero, sobre todo, de compartirlos y que todos se los lleven para sus casas”, comentó entre risas.

Frank Martínez dice “hasta luego” a la televisión

El verdadero giro en la vida de Frank ‘El Flaco’ no está en el escenario sino en el detrás de cámaras, en la forma en que se cuenta a sí mismo y en la manera en que reorganizó su rutina para no volver al lugar emocional en el que estuvo hace tres años.

“Hace unos tres años fue horrible. No me gustaba la vida que estaba llevando, a pesar del éxito”, recordó. Ese contraste entre reconocimiento público y malestar interno lo obligó a detenerse: su cabeza le pedía tregua después de exigirle creatividad constante. La respuesta fue práctica: actividad física, cambios de hábitos alimenticios y un replanteamiento de prioridades.

Sobre el ejercicio, Frank Martínez lo resumió así: “Una vez di el paso me cambió la mentalidad totalmente. Uno empieza a verse bien mentalmente y físicamente, y de ahí no se devuelve. Esa pequeña acción empezó a cambiar muchas otras cosas. Fue solo el primer paso de un montón de cambios”.

Ese reenfoque de vida también incluyó una decisión profesional clara: tomar distancia de la televisión. ‘El Flaco’ reveló a Vea que le han ofrecido proyectos grandes, pero que no disfruta el formato televisivo de repetir tomas y ajustarse a producciones rígidas. Prefiere el teatro, la improvisación y la libertad que le da su propio espacio creativo.

Además, Frank Martínez advirtió que valora lo que la televisión hizo por él: visibilidad, aprendizaje y la oportunidad de conectar con públicos distintos. Sin embargo, ahora su energía está en funciones en vivo y en su bar en Medellín, donde lidera un equipo de alrededor de treinta personas.

La salud mental como centro

Frank Martínez reconoció que antes no nombraba lo que sentía y que, aun con éxito, no disfrutaba de su vida. El proceso de reconocimiento lo llevó a actuar cuando aparecían las señales de bajón; a no esperar a caer hasta el fondo. Aprendió a identificar las alertas y a responder antes de que el problema se agrave. “He sentido bajonazos, pero ya los enfrento distinto. No me dejo derrumbar”, explicó.

Ese cambio también le permitió volver a disfrutar las giras y los viajes. En 2025 tuvo dos giras por Estados Unidos, una en Europa y varias presentaciones en Colombia; la diferencia, dice, fue la actitud. Antes acumulaba shows pensando en la recompensa futura; hoy se permite disfrutar el presente.

Frank Martínez disfruta de un presente sin pretensiones

Este replanteamiento personal se refleja en su manera de entender la carrera. Frank habla de aceptar las derrotas como material: ha perdido premios y concursos —entre ellos MasterChef—, pero encontró en esas pérdidas combustible para la comedia. Para él, como para muchos comediantes, la derrota es fuente de chistes y reflejo de la vida cotidiana.

“La vida no es justa, pero trato de ver la magia y el encanto en las derrotas que he enfrentado”, comentó Frank ‘El Flaco’ a Vea.

De cara al 2026, el comediante antioqueño prepara Extraordinariamente imperfecto, un show que define como “un resumen de vida y de muchos sucesos maravillosos que no han tenido un final feliz”. Lo cuenta con humor y sin dramatismos: perder le ha dado material y perspectiva.

En paralelo, ‘El Flaco’ se plantea una ambición curiosa: que su carrera dependa menos de las redes y más de la fidelidad del público. “Ojalá en cinco años no tener redes sociales. Ser como un comediante de culto”, dijo, expresando con claridad la preferencia por rituales de asistencia y por la independencia creativa.

Hoy Frank Martínez vive en una finca, valora la rutina de escritura y la compañía de sus seres queridos; cuida su cuerpo con ejercicio y agradece la posibilidad de sostener su equipo de trabajo. No vende una versión perfecta de sí mismo ni pretende dar lecciones: simplemente cuenta lo que le funcionó para no volver al lugar que lo hundió. “No quiero llegar a viejo cargando todo ese peso”, mencionó en un tramo de la entrevista. Y, en conclusión, más sereno que antes, admite sentirse afortunado.