Ganador del Lamborghini de Shakira piensa venderlo: “Es costoso mantenerlo”

La cantante Shakira regaló su carro con un sorteo en alianza con el programa de Univisión “Despierta América”. La artista dió su Lamborghini Urus S, el mismo vehículo que aparece en el videoclip de su canción “Soltera”. El vehículo, que ronda un precio de US$240.000, había sido anunciado como regalo por la artista, pero sin saber cómo sería la dinámica para sortearlo.

El miércoles 20 de noviembre, Shakira anunció las condiciones para participar en el sorteo del vehículo. “¡Lo prometido es deuda. Confirmo. Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame!”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Michael Mejía, el colombiano que se ganó el Lamborghini

El artista Michael Mejía, radicado en Nueva York, Estados Unidos, combinó el diseño, la producción audiovisual, el arte, la tecnología y la animación en el video que envió de la canción “Soltera”. Fue así como logró ganarse el lujoso automóvil. “El sueño de todos los artistas es tener visibilidad, y lo que ha hecho Shakira realmente me ha dado reconocimiento, permitiéndome llevar mi arte a todos los rincones del mundo. No solo eso, sino que, de repente, mis redes sociales explotaron”,dijo Mejía en una entrevista para NTN24.

La felicidad de Mejía era inminente. Hizo varias publicaciones en redes sociales agradeciendo a Shakira por el premio, que le fue entregado el pasado 17 de febrero en las instalaciones de Univisión, y afirmando que había cumplido un sueño. Sin embargo, el carro terminó convirtiéndose en una carga económica difícil de sostener.

El sueño se convirtió en una pesadilla financiera

Así lo reveló el artista en una entrevista con Publimetro, en la que reveló que aunque Shakira le había dado USD90.000 (COP $368.991.748 aproximadamente) para los gastos del traspaso del carro, el traslado, mantenimiento y seguro, el dinero no alcanzó para todo. Los gastos que ha tenido que asumir Mejía por su cuenta lo impulsaron a tomar la decisión de venderlo.

Gastos como el combustible, el lavado, y el seguro del carro que cuesta USD 2.500 al mes (COP $10.234.425 aproximadamente) convirtieron el sueño de tener un automóvil lujoso en una pesadilla. “Una persona de estrato medio se acaba de ganar un carro que solo millonarios pueden tener, entonces es una situación un poco chistosa”, comentó Mejía en la entrevista.

Mejía aclaró que, aunque quisiera quedarse con el carro para siempre, no será posible por lo costoso que resulta mantenerlo. Espera que cuando lo venda, el nuevo dueño lo valore tanto como él. “Me han dicho que este carro lo pueden comprar por más de un millón de dólares. Entonces, si a mí me pagan un millón de dólares por este carro, compro otro y lo mando a hacer igualito y me compro dos casas y vivo del arriendo tranquilo”, dijo.