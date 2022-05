Generación X, la cultura de los 80 llega a Bogotá

Generación X contará con más de 3000 piezas que hacen parte de esta colección reunida en más de 500 metros cuadrados. Foto: Cortesía

El público podrá revivir una de las décadas más emotivas y creativas: los 80´s, a través de Generación X. Se trata de una exhibición que llevará a ese reencuentro generacional donde vivirán en primera fila la experiencia de ver piezas de colección.

Lo que arrancó como una afición de un coleccionista privado amante de los años 80´s, terminó convirtiéndose en una de las exhibiciones más grandes de Sur América. En un espacio de más 500 metros cuadrados, Saadid Martínez se aventuró a montar, la que podría considerarse, una colección única que lo llevará en un recorrido por la música, la moda, el cine, los autos de colección a escala, el Hall de la fama con personajes icónicos y a lugares y momentos, una vez inicie su propia aventura.

Saadid Martínez director del Teatro ABC y creador de la CET (Casa de Exhibiciones Temporales), quien lleva más de 25 años trabajando en la industria del entretenimiento, manejo de artistas y espectáculos, ya había vivido la experiencia en calidad de productor de exhibiciones como La Capilla Sixtina y Da Vinci, así que cuando vino la pandemia y los escenarios se apagaron por cuenta de Covid 19, decidió que era hora de darle forma a un sueño que, después de 8 meses de duro trabajo, inversión y organización, tiene listo para compartir con el público y los amantes de esa década.

“La gente ahora habla de la generación de los 80′s. Las canciones evocan cosas de los 80′s, la moda nos dirige a los 80´s, ahora mismo estamos viviendo una época retro en moda y música. Todo siempre vuelve al pasado. La nueva música mucha de ella es inspirada en canciones que nacieron en esa década. Para mí muchas cosas surgieron en los 80′s”, aseguró Saadid.

En la exhibición de la Generación X, podrás revivir los cándidos juegos de barrio que solías practicar, podrás ver los útiles escolares que solías llevar en la maleta, podrás sentir la nostalgia de la fastuosa pirotecnia de las grandes ideas llevadas al cine, la televisión y entretenimiento en general, de la década de los ochenta.

Un espacio lleno de recuerdos de un tiempo en el que todo parecía estar en estado de ebullición constante reflejada en programas de tv y películas de cine como “Alf”, “ET”, “La Familia Ingalls”, “Los años maravillosos”, “Terminator”, “Indiana Jones”, entre un sin número más de ejemplos. “Aunque el tiempo pasó, los ochentas no se han ido, siguen vivos en cada artefacto tecnológico, programa de tv, película de cine, pieza musical o juguete, en la típica sala de la casa de los 80´s, el arcade, entre fichas de Estralandia, de lego, en la música de 88.9, momentos y sensaciones difíciles de igualar. Sinceramente esperamos que todos disfruten la exhibición y que recordando vuelvan a ser felices”, aseveró su creador Saadid Martínez.

Para conocer más acerca de Generación X, El Espectador habló con Saadid Martínez CEO y creador.

¿Cómo nace generación X?

Generación X nace de un sentimiento del amor por el coleccionismo, por todo lo que representan todas las piezas, artículos y figuras de los años 80`s con la cual me siento completamente identificado, por esa razón quise tener un espacio que representará la década de la Generación X.

¿Cuánto tiempo le tomó armar la exhibición?

Esta exhibición la comencé a armar en el año 2008 aproximadamente, sin embargo, muchas cosas que hacen parte de la exhibición ya las tenía mi familia, otras me les dieron amigos y las otras las comencé a coleccionar en los viajes que hice con artistas años atrás. Me tomó 15 años llegar a esto.

¿Qué temas incluye este montaje?

Hemos trabajado en organizar parte de todo lo que tenemos coleccionado. En esta primera exhibición encontrarás piezas importantes de películas, series de televisión, dibujos y series animadas de los 80´s. En otra sección estará la Bogotá clásica, todo lo relacionado al colegio, los útiles escolares, libros, etc. En otra parte mostramos una sala típica de la época, así como un hall de la fama con cantantes, artistas y deportistas. Estralandia, Lego y los Arcades, también hacen parte de esta exhibición.

¿Cuántas Piezas reúne en este espacio?

En esta primera entrega de Generación X tenemos algo más de 3000 figuras, montadas en un poco más de 500 metros cuadrados, pero tenemos material para unos 1.500 metros cuadrados, tuvimos que depurar mucho esta que sale a público.

¿Cuál es el plus de esta experiencia ochentera?

La creación de la aplicación Generación X, que permite escanear por medio de códigos QR todas las piezas que se encuentran en la exhibición para que el visitante pueda interactuar con ella. Cada código cuenta la historia del objeto, personaje, película etc. Está disponible para todos los dispositivos móviles y la deben descargar previamente antes de llegar a disfrutarla, también llevar sus propios audífonos, por protocolo de bioseguridad.

¿Cuánto dura el recorrido por la exhibición?

Cada quien decide su viaje y el tiempo que se quiera detener en algunos de los espacios, pero el recorrido dura de hora y media a dos horas, aproximadamente.

¿Cuál es el momento más emotivo para usted?

¡Son demasiados! Todo lo que hay en esta colección está lleno de emotividad y nostalgia, sin embargo, lo que más me hace estremecer es recordar la época del colegio, con mis amigos, los cuadernos del momento, los icónicos útiles escolares que ya no los tienen las nuevas generaciones. En realidad, todo me transporta a mi infancia, también recuerdo cuando junto con mi abuela armábamos el árbol de Navidad con las piezas que sacó Coca Cola para ese entonces, ver el árbol lleno de algodón era muy bonito. Mi mayor felicidad es haber podido inmortalizar todos esos hermosos recuerdos en esta exhibición.

¿Porque los 80′s?

Porque sin lugar a dudas fue la década donde ocurrieron la mayoría de acontecimientos históricos en todo sentido: moda, cine, televisión, música. Fue una explosión de la creatividad que trascendió en el tiempo.

¿Cómo cautivar a los que no son generación X?

Al tener tanta variedad hay espacios en los que cada generación se sentirá identificado; desde los niños hasta los adultos mayores disfrutarán de esta experiencia.

¿Cuál es el mayor atractivo que ofrece esta colección?

Las piezas en tamaño real como Alf y E.T; la recreación de la emblemática escena de King Kong en el Empire State es muy emocionante; las figuras de los Looney Tunes y los carros de las películas más representativas de la época como Volver al Futuro y los Caza fantasmas, son imperdibles.

¿Cuál es la dinámica para quienes quieren visitarla?

Estar listo para vivir una aventura ochentera, traer la aplicación en sus dispositivos móviles, pueden adquirir sus entradas directamente en la exhibición, ubicada en Bogotá en la Cra 47 # 91 - CET: Casa de Exhibiciones Temporales. O también a través de la página www.mitaquilla.com.co

¿La pieza de más valor?

Hay carros seriados numerados. El carro de Volver al futuro, de los cazas fantasmas, figuras de coleccionismo. Piezas que salieron al mercado con unos valores pero que como ya no se consiguen y han ganado un valor incalculable. Hay carros de 3 mil y hasta 4 mil dólares. Hay una inversión económica muy grande, pero también medio corazón invertido por lo que cada pieza representa para mí”, apuntó Martínez.