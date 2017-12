Geoffrey Rush niega "comportamiento inapropiado" en teatro de Sídney

BANG Showbiz

Sydney Theatre Company, la compañía teatral que dos años empleó al ganador del Óscar, Geoffrey Rush, para que protagonizara una nueva adaptación de la obra "El Rey Lear", informó al Daily Telegraph que uno de los miembros del elenco de la producción había registrado una queja ante el supuesto "comportamiento inapropiado" que habría desplegado el actor durante su etapa en la citada institución.

Dicha acusación fue desmentida por Geoffrey Rush, quien envió un comunicado al mismo periódico, en el que además de negar con rotundidad haber incurrido en cualquier tipo de conducta vejatoria o denigrante hacia sus compañeros -no solo de carácter sexual sino de cualquier otra naturaleza-, el actor de 66 años también lamenta que los responsables de la compañía se hayan negado a informarle con exactitud de las acciones o actitudes que se le atribuyen.

"En el mismo momento en que me enteré de los rumores sobre esta queja, llamé por teléfono a la administración general de la Sydney Theatre Company para pedirles que me aclararan los detalles de ese testimonio presentado contra mí. Se negaron por completo a revelar dichos detalles y, en consecuencia, les pedí que me explicaran por qué se reservaban esa información y, sobre todo, por qué no se había lidiado con ese supuesto suceso a través de los cauces establecidos, lo que implicaba que se me consultara en primer lugar o se abordara el tema con los gestores, el director o mis compañeros del reparto. Sin embargo, en ningún momento recibí respuesta", explicó el protagonista de cintas como "El discurso del Rey" o "Piratas del Caribe", o de la reciente serie "Genius".

De la misma forma, los abogados de Geoffrey Rush sostienen que en ningún momento fueron informados de las acusaciones que el mencionado 'miembro del elenco' -cuya identidad permanece actualmente en el anonimato- cuando este compartió su versión de los hechos con los gestores de la compañía, ni tampoco en los 21 meses que han transcurrido desde entonces.

"El término 'comportamiento inapropiado', al menos en el escenario presente, puede referirse a una situación de abuso, acoso o a cualquier otra actividad reprensible. Hay ciertos asuntos que merecen verse sujetos a un debate lo más objetivo y responsable posible. Y debe quedar claro desde el principio que el señor Rush condena y rechaza cualquier tipo de maltrato, independientemente de la persona y de la forma en que se produzca", aseguró el equipo legal de Geoffrey Rush en respuesta a la información publicada por el Daily Telegraph.

Por su parte, la Sydney Theatre Company defendía el jueves su decisión de hacer pública la existencia de una queja contra Geoffrey Rush después de haber sido cuestionada al respecto por el mismo diario y no tener otra opción que responder con total transparencia a las alegaciones.

"La Sydney Theatre Company recibió una pregunta por parte de un periodista del grupo News Ltd [propietaria del Daily Telegraph australiano] y ofreció una respuesta veraz sobre el hecho de que el señor Rush era objeto de una queja en relación con un supuesto comportamiento inapropiado. En el momento en que la gerencia de la compañía recibió la notificación, el responsable de la misma pidió que se lidiara con este asunto de forma confidencial y que no se informara de ello al señor Rush ni que se le implicara en la consiguiente investigación", manifestó una portavoz de la institución.