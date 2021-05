Giacomo Gianniotti, el rol bipolar en “Grey’s Anatomy”

El actor ítalo-canadiense, que interpreta a Andrew DeLuca en la ficción, habla sobre cómo reaccionó ante la muerte de su personaje y de qué manera se preparó para decirle adiós.

¿Cómo llegó a ser parte de la serie “Grey’s Anatomy”?

Audicioné hace un largo tiempo para un papel que no fue el que interpreté, su nombre era doctor Falco. Usualmente, cuando eres actor, si no te llaman después de algunas semanas, significa que no obtuviste el papel. Tres o cuatro meses después estaba en camino a Los Ángeles y recibí una llamada diciendo ‘Hey, ¿recuerdas el video que enviaste para la audición de Grey's Anatomy? Bien, queremos reunirnos contigo”. Y así fue, volví a audicionar y obtuve el papel de Andrew DeLuca.

¿Tiene algún momento favorito en la vida de su personaje de Andrew DeLuca?

Siento que el momento más importante para mí a la hora de interpretar a DeLuca fue el final de la temporada pasada, en el momento en el que cae en una crisis profunda tras ser insultado por sus superiores, y ahí realmente se da cuenta de que necesita ayuda para controlar su estado mental y su bipolaridad... ese fue un momento crucial, porque en la vida real estoy muy involucrado con todos los temas de la salud mental.

Usted dirigió uno de los capítulos de la serie, ¿cómo fue esta experiencia?

Siempre he sentido una gran pasión por estar detrás de las cámaras, y curiosidad por la dirección. Los verdaderos fanáticos de la serie sabrán que otros actores en el show también dirigieron algunos capítulos. Kevin McKidd, quien interpreta a Owen, dirigió varios episodios, Chandra Wilson, quien personifica a la doctora Bailey, también lo hizo, así que quise experimentar un poco sobre eso, y para mi sorpresa me fue bastante bien. A los fans de la serie les gustó mucho mi trabajo y quedaron muy felices. Espero trabajar más en la parte de dirección en un futuro próximo.

¿Cuál es la mayor diferencia entre actuar y dirigir?

Actuar y dirigir son actividades muy diferentes. Fue agradable la experiencia de tener el control y tener también cierto control creativo sobre la mayoría de las decisiones que tomamos como equipo, estoy agradecido con eso. Tuve mucha suerte de tener un gran equipo conmigo, todos fueron muy amables y dispuestos... pienso que en ocasiones, cuando un director llega a una producción, no conoce a los actores y no existe esa confianza, ese no fue mi caso, porque conocía perfecto a todo mi equipo, lo que facilitó mucho las cosas.

¿Cuál fue su reacción al saber que su personaje iba a morir?

Estaba sorprendido, en “shock”... pero cuando los guionistas me contaron la historia y cómo querían mostrarla, me sentí feliz y satisfecho. Nosotros tenemos nuestra serie hermana, llamada Station 19, cuya historia se desarrolla antes de Grey's Anatomy, eso nos dio la oportunidad de tener más tiempo para contar la historia, de no haber sido así, solo hubiéramos tenido 45 minutos para explicar todo el trasfondo de la vida de DeLuca y la razón por la que muere... se hubiera sentido un poco incompleto.

¿Cómo preparó a Andrew DeLuca para dejar el show?

El tema de la pandemia hizo que la grabación fuera muy diferente y complicada, y aunque no lo fuera, es muy difícil encontrarse con compañeros que no interactúan contigo de manera directa en la serie... ahora con el tema del COVID, hacemos nuestra reunión semanal por Zoom y no tenemos ni un poco de contacto físico con los otros actores, así que cuando supe que iba a dejar la serie estaba triste, porque normalmente me harían una despedida, nos veríamos todos, saldríamos a comer... ahora es imposible. Luego recordé que iba a dirigir un episodio, así que tuve tiempo de interactuar con todos y aprovechar para despedirme.

Si DeLuca no hubiera muerto, ¿qué le hubiera gustado hacer en la serie?

Creo que su condición, siendo una persona bipolar, hizo que varias cosas en su vida fueran más complicadas de lo normal. Su trabajo, su vida amorosa, sus relaciones personales... en el principio de la temporada se ve a DeLuca finalmente alcanzando una estabilidad, en la que está recibiendo ayuda profesional, se está ejercitando, se preocupa por descansar. Finalmente está tomando responsabilidad de todo lo que le está pasando, y me hubiera gustado mucho verlo en ese nuevo comienzo.

¿Qué retos trajo para el elenco de “Grey's Anatomy” grabar en medio de la pandemia?

Nuestros días de grabación fueron más cortos. Teníamos menos tiempo para hacer la misma cantidad de trabajo, así que fue muy complicado. El reto más grande para los directores en pandemia es el tiempo, tienes que ser muy organizado para sacar el proyecto adelante. Otro punto a nuestro favor es que justamente estamos basándonos en la pandemia para esta temporada de la serie, así que debemos estar todo el tiempo con nuestros tapabocas, guantes, gorros y equipo de bioseguridad... esa fue una gran ventaja.