Gordon Ramsay sufrió un grave accidente en bicicleta: “Tengo suerte de estar aquí”

Gordon Ramsay sufrió un grave accidente en bicicleta. Foto: Getty Images - Getty Images

El reconocido chef británico, Gordon Ramsay, contó en sus redes sociales que este fin de semana sufrió un grave accidente en bicicleta que por poco le cuesta la vida.

“Saben cuánto amo el ciclismo, los triatlones, las carreras Ironman. Esta semana, desafortunadamente, tuve un accidente muy grave que realmente me sacudió y, sinceramente, tengo suerte de estar aquí”, explicó Ramsay.

El chef, quien le agradeció al personal médico que lo atendió, recordó la importancia de llevar el casco.

“Tengo un mensaje muy importante para todos los padres. Usen el casco. Esta semana he tenido un accidente mientras iba en bicicleta en Connecticut. Estoy bien, no me he roto ningún hueso ni he sufrido ninguna lesión importante, pero parezco una patata morada”. Ramsay muestra un gigantesco hematoma que abarca toda la parte izquierda de su torso.

“Me da igual el trayecto y que cueste dinero. Incluso los niños, en un desplazamiento corto, deberían llevarlo. Ha sido una semana dura, pero no puedo dejar de repetir la importancia de usar el casco”, agregó el chef de 57 años y una de las figuras de “Pesadilla en la cocina”.