Goyo se presentó en evento internacional con un diseño de ropa en apoyo al Paro Nacional

La vocalista del grupo Choquibtown vistió un abrigo rojo con detalles en denim en las mangas con la frase: “No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar”.

Gloria Emilse Martínez Perea, más conocida como Goyo, participó en la noche del domingo en la primera versión de “Ellas y su música”, un evento apoyado por los Latin Grammy y realizado en Miami, Estados Unidos, que busca resaltar la labor de las mujeres en la industria.

Además de ser la única colombiana invitada, la vocalista del grupo Choquibtown aprovechó el evento, que se transmitió en Univisión, para denunciar a través de su vestuario lo que está pasando en Colombia.

De acuerdo con la organización Temblores ONG, desde que se retomó el paro nacional en Colombia, entre el 28 de abril y hasta el 8 de mayo de 2021, se han registrado 1.876 hechos violentos, 47 personas asesinadas (39 homicidios por violencia policial), 278 víctimas de violencia policial, 963 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 28 víctimas de agresión en sus ojos y 12 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública.

Su pinta o outfit era un abrigo rojo con detalles en denim en las mangas con la frase: “No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar” y un jean con frases como: “SOS” y “Colombia resiste”. El traje fue hecho y personalizado por el diseñador y artista Lewis Beilharz.

Junto al carrusel de fotos que publicó en su cuenta de Instagram, la artista chocoana puso el mensaje: “Ayer estaba marchando por mi país y hoy en un par de horas tendré el privilegio de estar en un show muy poderoso con algunas reinas de la música mundial y quise llevar un mensaje de tantos que escribo en mis letras a mi ropa. ‘No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar’ recordando lo importante que es no rendirnos cuando se trata de cumplir los sueños o sencillamente alzar la voz cuando sea necesario”.

“Hoy más que nunca debemos seguir alzando la voz. Salir a protestar de manera pacífica no debe ser un causal de muerte. Debería ser una jornada para aprender y para enseñar cómo se hace país con diálogo y sin armas, no atascándonos como si estuviéramos en una guerra civil. No más violencia”, agregó la cantante.

Durante su presentación en el evento, la artista también envío un mensaje: “SOS Colombia, puro amor”.

Por su parte, el diseñador y artista australiano Lewis Beilharz publicó las fotos con el mensaje: “La moda puede convertirse en arte, el arte puede convertirse en un estatuto político. Fue un gran honor hacer esta ropa para la talentosa reina Goyo para que la gente sepa lo que está sucediendo en Colombia en este momento. ¡Paz y oraciones por Colombia!”.

Respecto al uso de las prendas como acto político o herramienta para enviarle un mensaje al mundo sobre los asesinatos, desaparecidos y abusos policiales que se han presentado durante 12 días del Paro Nacional en Colombia, Diana Gómez, comunicadora de moda, asegura que le parece que “podría ser un acto vacío si no se tratara de una mujer que ha tenido experiencia cercana con el racismo y el clasismo en Colombia, según entiende uno por las cosas que narra de su vida. Además que activamente ha usado su influencia para hablar de lo que sucede y ha asistido a manifestaciones”.

Gómez agrega que más allá de lo simbólico, “tiene un sentido práctico usar su indumentaria como una valla que será registrada por medios internacionales. La ‘lectura’ es fácil cuando la prenda es una pancarta”.

Edward Salazar, profesor y sociólogo, asegura que la postura política de Goyo antecede al vestir que mostró en el evento, pues una de sus banderas como artista ha sido el reconocimiento del territorio con sus letras, canciones y su vestuario (pues también ha utilizado el cabello afro y trenzado para reivindicar su cultura ante el mundo). “Estamos viendo el aprovechamiento de una plataforma en la que la combinación de su voz, su música, la moda y el vestir lo que hace es potenciar el mensaje en una situación de coyuntura. Ella se suma como una voz crítica y sostenida en el tiempo”.

Sobre al análisis semiótico del uso de las prendas, Salazar señala que Goyo utiliza el textil como lienzo, empleando una estética cercana en las letras a las del grafiti o mural y un look hecho con denim. “El grafiti y el jean van en la misma línea de donde ocurre el grafiti: en la ciudad, en donde ocurren las manifestaciones que estamos viviendo, es decir en el espacio de lo urbano y desde la voz de las juventudes. La pinta transmite esa voz de esa generación en cierto contextos que a través del grafiti expresan una postura política que no es vandalismo sino lo que hace es como mucha gente dice: ‘los muros hablan’, en este caso, la ropa también”.

Luz Lancheros, periodista de moda, explica que “Goyo sabe que el traje habla por sí solo. Instagram y Facebook han sido perversos con la gente por los hashtags que usan, pero una foto no es tan fácil de capturar ni de contener en su viralización. Me parece una estrategia muy inteligente de usar en el traje todas las frases por las que en redes nos quieren callar. Además, el alcance que ella tiene con su imagen fuera de Colombia hace que se amplifique el mensaje”.

Más allá del uso de la ropa para denunciar el abuso policial y apoyar las protestas, Goyo también ha participado en marchas y ha utilizado sus redes sociales y su voz para enviar mensajes en contra de las masacres, la falta de oportunidades y el racismo. “Vimos en videos cómo se aprovechan de esta coyuntura para buscar culpables, para confundir a la gente y ponernos en contra y perder el objetivo, que es una Colombia con posibilidades para todos y no para los mismos de siempre”.