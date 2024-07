Gusi: “Mi carrera ha sido un poco más lenta de lo que mucha gente quisiera”

USA5318. MIAMI (FL, EEUU), 30/05/2024.- Gusi habla de "Monte adentro", un álbum en el que fusiona los sonidos del Caribe con pop y que cuenta con la producción de Emilio Estefan. El disco consta de siete temas, los cuales rinden tributo "a los orígenes, las costumbres, tradiciones y el amor por lo propio". EFE/Andrea Ramírez PR /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO Foto: EFE/Andrea Ramírez PR - Cortesía

¿Cómo han recibido los fans el lanzamiento de “Monte adentro”?

Muy bien, es un álbum que he venido trabajando de la mano de Emilio Estefan, un productor con el que siempre quise hacer música y va muy bien. Es un álbum que habla de volver a ese origen, no solo musicalmente hablando porque es un álbum más orgánico, pero también volver al origen de lo que nos conecta, nos apasiona y agradecer por el camino recorrido. Estoy en una etapa de mi vida y de mi carrera, muy feliz, muy contento, muy satisfecho con todo lo que ha pasado, y hay que agradecer esos momentos, entonces también es un momento para recordar esas buenas vivencias que nos han traído hasta acá.

¿Cuál sería el “Monte adentro” o lugar seguro de Gusi?

Es una muy buena pregunta porque “Monte adentro” es el lugar donde siempre quieres regresar, donde te sientes libre, donde te sientes cobijado, abrazado. Claramente, es mi casa, mi hogar en Santa Marta, en frente del mar, con esa paz y tranquilidad que trae ese paisaje y su gente, aunque si me voy a un lugar específico y puntual al que también quisiera regresar siempre sería a San Bernardo del viento en Córdoba, donde paso los mejores momentos con mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos, de la gente, del lugar, de un buen partido de futbol en la playa, de guitarreadas por las noches, de la brisa decembrina, las primeras canciones que escribí fueron allá, cuando me empecé a enamorar, no solo puntualmente del sentimiento del amor, sino también de la música, darme cuenta de que podía a través de las canciones llevar una carrera y expresar mis sentimientos, entonces ese lugar puede ser San bernardo del Viento.

Una canción de este álbum

Es muy difícil escoger solo una canción, pero este álbum tiene sobre todo muchas sonoridades y muy nuestras, hablamos de la cumbia, en el caso de “Me voy contigo” o “Dónde estabas tú” que es una balada fusionada con la cumbia, pero está también una canción bien enamorada que es “Solo tuyo”.

Hay una particularidad en este álbum y es que tengo tres canciones que hablan del desamor como en tres facetas distintas, como en el momento en que te das cuenta de que ya no funciona, en el momento de la tusa y luego cuando ya te liberas, y en distintos géneros, entonces es bien bonito ver las tonalidades, las temáticas que tratamos en este álbum, y “Monte adentro” fue como lo que despertó todos estos sentimientos, fue la primera canción que escogimos para el álbum y desde ahí dije, bueno este camino ha sido muy bonito, pero también me he enamorado, desenamorado, me he desilusionado, he vuelto a vivir y renacer, no solo en el amor, sino también en la música, he tenido muchas oportunidades afortunadamente y las he sabido aprovechar.

¿Cómo fue trabajar con Emilio Estefan y qué anécdotas dejó?

Con Emilio Estefan hablamos de todo, no solo de la música ni del lugar donde se grabó el álbum, que ese estudio también fue emblemático, donde muchos artistas han trabajado, han hecho sus álbumes, es para mí un privilegio, llegar ahí y darse cuenta que toda esa energía está ahí acumulada, de tantas canciones que han hecho parte de mi biblioteca musical, pero ya luego sentarse con Emilio en la cafetería, tomar un café, hablar de la vida, el café cubano que además es muy distinto al nuestro viene como en pequeños shots de energía muy potentes, yo no soy muy cafetero entonces estar allá me tuvo como muy alerta durante el proceso de grabación. Estar con él es como recibir la experiencia, es todo el tiempo alentándote a pensar en el futuro, estar en el presente, pero también vivir de cosas que han pasado, esos momentos duros que él también pasó antes de estar en a música, darme cuenta de que es una persona que mantiene los pies en la tierra, muy humilde, muy generoso, muy divertido, con un buen sentido del humor, y eso me encanta, y más cuando estamos en proceso de grabación que haya esa energía fue clave, clave.

¿Algún reto en particular en la creación de este álbum?

Bueno, desafíos de pronto el tiempo, porque cuando yo me encontré con Emilio nosotros no íbamos a trabajar, yo solo lo iba a conocer y de esa conversación salió hagamos un álbum, yo tenía un álbum avanzado, pero era uno con otro tipo de música, más vallenato, y él quería hacer su aporte como más hacia lo latino, entonces dije no mezclemos las dos cosas, sino que hagamos un álbum nuevo, entonces teníamos esa inmediatez de bueno tenemos una semana para hacer el álbum por los tiempos de entrega, teníamos que salir pronto, entonces creo que eso fue un desafío importante, pero afortunadamente ese equipo es muy profesional, hicimos un aporte del lado colombiano, me traje a un amigo que produjo conmigo muchas cosas, pero con Emilio llevamos el timón de todo y pudimos asumir el reto.

¿Qué tanto ha cambiado el Gusi de hoy al de Gusi y Beto?

Yo no creo que haya cambiado muchas cosas en cuanto a la creencia y el mensaje que quiero transmitir a través de la música, de darme cuenta y agradecer en el lugar en el que vivo, y el privilegio que es haber crecido en Colombia un país muy diverso culturalmente, musicalmente, paisajes que me hacen sentir muy orgullo de la tierra en donde nací, hablar del amor en distintos géneros, eso lo he hecho desde el principio, desde que empezamos la carrera con Gusi y Beto hemos hablado de esa manera, muy orgullosos de las cumbias, del vallenato, de los porros, de la champeta de todo lo que pasa en el caribe visto desde Bogotá que fue el lugar donde crecí, donde llega mucha música de todas partes, pero hablar de un cambio yo creo que es más tema de madurez en el momento de hacer los álbumes, de hacer la música con mucha más seguridad, con mucha más franqueza también en el momento de decir esta canción va porque significa mucho más y creo que va a sentar un precedente, va a quedarse más en la gente y eso, yo creo que es trabajar con mucha más seguridad y tranquilidad, que con el afán de no tenemos que pegarnos en la radio, tenemos que ser grandes y ser número uno porque hoy en día uno trabaja con más calma y esas cosas llegan a medida que tú trabajes bien y hagas bien tu trabajo.

Algún mensaje para ese Gusi de hace 20 años que apenas iniciaba su carrera

Lo que le diría al Gusi es tomarse el tiempo para hacer las cosas prudentemente, pero es que también cómo puedes competir con esa ansiedad y ese afán que tiene un pelado, yo empecé muy temprano en la música y mi primera canción que fue “La mandarina” sonó cuando tenía 21 años y empecé a girar a los 21 años por todas partes, mi nominación a los Grammy al año siguiente y se vino un montón de cosas, pero si me voy para atrás yo empecé a hacer música desde los siete, yo estaba digamos que preparado para ese momento, pero ya cuando te prenden la cámara y dices bueno ahora qué voy a decir, cómo voy a respaldar todo esto que llevo preparando. Entonces es decirle a ese Gusi como: compadrito está listo para esto, pero deja que la misma música te lleve, uno a veces quiere como jalarla y decir venga para acá rápido, pero no, yo siempre he querido que mi carrera sea longeva, yo no soy de los que digo a los 50 años quiero parar, yo quiero parar cuando mi corazón pare, cuando mi corazón deje de latir ahí pararé, es mi deseo, espero que las rodillas me den, la cintura, la espalda, pero ese es mi deseo grande, hacer música hasta que me muera.

¿Qué ha significado la fama en este camino musical?

La fama hace parte de todo esto, de ese reconocimiento y uno la tiene que saber controlar porque la puedes aprovechar como amiga, pero también puede ser tu peor enemiga, y la fama es peligrosa, es tentadora, pero es mejor encontrársela después de ser admirado, respetado, conocido, a encontrársela primero, cuando abres la puerta y lo primero que te encuentras es la fama ahí es peligrosísima. Afortunadamente, la he podido llevar como una compañera, respetando mucho, porque también hay que tenerle mucho respeto, pero sí saber de dónde viene uno, estar con los pies en la tierra, significa eso “Monteadentro”, volver al origen, es darnos cuenta de que nuestros papás están, llamar, estar pendientes, mensajes, la familia, los amigos, el fútbol, ir a la tienda, seguir caminando, si la gente te pide una foto, pues ser amable porque al final todos luchamos por tener un espacio en esto, porque nos reconozcan y sí listo la fama llega, pero cuando ya nos reconocen entonces queremos rechazar eso, no foto ahorita no, ahorita no me molestes, yo no quiero nada, que no me vean, entremos por la puerta de atrás para que nadie me vea, pero por qué si al final lo buscaste tanto, cuando te llega entonces te quieres esconder, entonces la fama es una compañera, pero tiene dos caras.

¿Ha vivido de cerca los chismes y las “fake news”?

No, realmente los chismes no, no he tenido una vida de conflictos, y mi carrera no se ha basado en eso, de ver qué pasa con mi vida sentimental, que hice algo en algún escenario, si me porte mal, porque no he sido de escándalos, tal vez por eso cuando yo hago mi autoanálisis, mi carrera ha sido un poco más lenta de lo que mucha gente quisiera, pero yo prefiero ser fiel a eso, a los valores que me inculcaron, que me inculcaron en mi casa, mis padres, mis tíos mis abuelos, yo creo que voy más hacia eso que bueno inventémonos una noticia a ver como pegamos más rápido tal cancion, porque te digo la fama llega y te da mil vueltas y de protno me case con una famosa y entonces rompimos y salimos en la portadade la revista con una raya en la mitad ya no están juntos, mi carrera no ha sido de eso, sino más de hacer canciones para que la gente esté enamorada, y de vez en cuando un desamor, pero eso hace parte de la rutina de escribir canciones.

Las últimas palabras con Omar Geles en el homenaje a Silvestre Dangond

Todo fue muy rápido. En el ensayo me acuerdo que el unico que no fue fue Omar, creo que tuvo un contratiempo con su vuelo, entonces estuvimos con todos los pelados, con Elder Dayán, con Rafa Pérez, con el Churo, y nada esa energía se sentía, porque era una sorpresa para silvestre, se sentía, qué momento que estamos viviendo,vamos a cantar una canción de él, lo que iba a pasr en las pantallas, estar en el Campin, era como wow que bacano que el vallenato logre todo esto, y estar unidos en el mismo escenario.

Y ya luego llega la noche y ya ahí me lo encuentro apenas llegó vestido de blanco y de una el abrazo porque compartimos el tenis aparte de a música, entonces de una me pidio la revancha porque la ultima vez le gane y me dijo: hermano etoy listo pa´ la revancha , yo no me puedo sacar de la cabeza todavía ese partido que me ganaste, pero ahora estoy mejor, estoy en forma, estoy listo, le dije cuando quieras, hablamos un poco, nos tomamos un par de fotos, cada uno para su camerino a alistarse. Ya luego detrás del escenario todos con esa energia nos tomamos fotos todos juntos, un video, agradeciendo también como bueno vamos a hacerle con toda, por el vallenato por la fusión. Y además mi parte era después de él, las dos cantadas que yo tenía eran depsués de él, el me daba la guia para yo seguir, entonces siempre lo busqué y lo abracé porque estaba esperando que el cantara era un momento de mucho nerviosismo, esas fueron las ultimas palabras que pude cruzarme con él. Luego del abrazo de la euforia que pasa al momento de ver tanta gente ahí, de la emocion de Silvestre, de verlo llorar de la emocion, ahí caí en cuenta y dije miércoles esta vaina que hicimos fue algo grande.

Y luego todo pasa muy rapido y se derrumba cuando recibimos la noticia ese martes en la noche, dije qué pasó no puede ser, agarré mi guitarra y quise recordarlo, me encerré en el estudio y dije voy acantar las canciones de él, empecé a cantar a cantar a cantar y me fui a dormir pero con una tristeza enorme, al otro día me fui a Valledupar a darle el pesame a la familia. Mi compadre Beto trabajaba tambien con él en mantenerle su musica en orden y su catalogo que es inmenso, imagínate, ya lleva varios años trabajando y bueno ver a Beto ahí súper triste entonces darnos el abrazo. Un momento muy complejo para la música, para todo, pero al final nos quedan sus canciones, siempre he dicho eso, y así quisiera que me recordarán a mí cuando ya no esté.

Las expectativas sobre la nueva etapa en “La Descarga” como mentor

He estado en varios shows de música, con niños, adolescentes y ahora con grandes artistas y he podido sumar, yo creo a medida que va pasando el tiempo uno también va teniendo mucha experiencia y va entiendo tambien la de los colegas. Ya fortunamente tengo varios amigos en este mundo de la musica y a traves de esa experiencia poderla compartir creo que es muy importante, gente con muchos miedos, artistas con los mismos miedos que uno tuvo o tiene en esta carrera que es de altibajos, inseguridades de qué canción hago, qué tipo de género canto, a mi me gusta todo pero entonces en qué me encasillo, la musicano hay que encasillarla, es lo que tu corazon diga, pero también prepárate muy bien, ver tambien toda esa cantidad de músicos que habiamos tocado piano, guitarra, otros que no lo hacían, pero querían atreverse. Es un poco como compartir conocimiento es una mision un poco atrevida, porque además quién es uno para decirle a otra persona qué hacer, pero por la experiencia que hemos tenido los otros mentores y yo , creo que hemos encarrilado y hemos puesto nuevamente la gente a soñar, a esa gente que llega bueno después de esto qué viene y me gusta encontrármelos ya en esta etapa, despues de que paran la cámara bueno qué te quedo de esto, qué vas a hacer y ver que ya muchos estan encarrilados otros no, terminan desistiendo desafortunadamente, pero es bonito ver todos los caminos, ver en el reflejo de sus ojos lo que yo sentí cuando empecé en la música.

¿Qué Gusi veremos en esta nueva temporada?

Uno no puede tomar papeles a menos de que esté actuando en una serie, en una novela o película. Yo creo que uno tiene que ser, nada mas ser, y así pasó la vez pasada, me tocó con el equipo mas conflictivo porque Dios me lo puso así en el camino, me dijo hermano te voy a poner un reto y te voy a poner a diez tigres con mucha hambre, y me tocaron a mí y yo soy el más calmado, pero también estoy preparado para eso y me tocó asumirlo y el carácter de los muchachos que yo tenía ahí era fuerte, fíjate que todo el campamento entró en conflicto por el equipo azul, me tocó llamar la atencion varias veces e ir allá. Este año no va a haber convivencia, entonces por ese lado creo que no va a estar ese conflicto, pero por el tema musical siempre va a haber exigencia claramente, la cosa tiene que venir muy bien representada, pero para eso también nos gusta prepararnos a mí me encanta todo el tema previo de la preparación la canción, la escogencia, la tonalidad, que conecten, que miren a la gente, que bailen cuando sea una canción tropical, que transmitan así sea que estén de pie y bueno llevar un buen show también, que cuando esten en su casa digan wow.