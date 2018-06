Gwyneth Paltrow y Brad Falchuck pronto se casarán

BANG Showbiz

La actriz Gwyneth Paltrow (45) y su prometido, el guionista Brad Falchuck (47), contraerán matrimonio dentro de muy poco en la mansión que la artista posee en la exclusiva zona residencial de los Hampton, ubicada en el distrito neoyorquino de Long Island. Así lo asegura al menos el diario The New York Post citando fuentes cercanas a la pareja, que congregará a un número muy reducido de invitados para asegurarse de que disfrutan de una celebración lo más íntima posible.



Aunque en los últimos meses la estrella de Hollywood ha presumido abiertamente de la ilusión que le embargaba al concebir su gran día como el desenlace perfecto a "un cuento de hadas", lo cierto es que la semana pasada Gwyneth revelaba que no se estaba invirtiendo demasiado tiempo en los preparativos del enlace debido al sinfín de responsabilidades que se derivan de su doble condición de empresaria y madre de dos hijos.



"Estoy muy ocupada estos días, así que prefiero no involucrarme demasiado en los preparativos. Tengo demasiadas cosas entre manos y por ello he decidido delegar todas esas tareas en verdaderos profesionales. No soy una persona que se obsesione demasiado con estas cosas, mi 'wedding planner' ya se ha dado cuenta de ello", bromeaba la intérprete en conversación con E! News.



Quizá para ir previniendo a la prensa y a sus seguidores sobre el carácter sencillo y discreto de su boda, la ex pareja de Chris Martin -y madre de sus hijos Apple (14) y Moses (12)- también ha expresado sus dudas sobre lo conveniente o no de compartir fotos y demás recuerdos del evento a través de su portal 'Goop', el medio a través del que normalmente informa a su público sobre sus novedades en el ámbito personal.



"No sé todavía si lo compartiré públicamente o no. Me supone un dilema, porque por un lado quiero tener algo íntimo que sea solo para mí, aunque por otra parte no deja de ser un momento de celebración que habría que compartir. No sé, ya veremos", explicaba en la misma conversación.