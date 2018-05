Harvey Weinstein amenazó con despedir a Peter Jackson de El señor de los anillos

Con información de Europa Press

Sin embargo, todo esto pudo tener una dimensión completamente diferente si Harvey Weinstein hubiera cumplido su amenaza de despedir a Peter Jackson, director de la trilogía.

Este secreto ha salido a la luz en Anything You Can Imagine: Peter Jackson and the Making of Middle-earth, un libro en el que el escritor Ian Nathan detalla como mientras Jackson trataba rodar las películas, el maquiavélico Weinstein amenazó con despedir al realizador de King Kong para contratar a su gran amigo Quentin Tarantino. Desde luego que con esta decisión la Tierra Media habría acabado con algo más de violencia y sangre.

Tal y como refleja la obra de Nathan, la disputa surgió cuando el productor quiso imponer su idea de condensar toda la trama de El señor de los anillos en tan solo una cinta, algo que Jackson no pudo hacer y que casi le costó el puesto cuando Weinstein, por las malas, le amenazó con despedirle si no hacía lo que quería: "Harvey dijo: '¿Estás haciendo esto o no? Porque si no estás fuera. Tengo a Quentin preparado para dirigirla'".

Por si fuera poco, según informa The Stuff, Jackson recibió un documento del director de Miramax, la productora de Weinstein, en el que le pidieron que la historia del Abismo de Helm fuera reducida, Eowyn reemplazara a Faramir como hermana de Boromir, el temible Balrog desapareciera e incluso Saruman quedara fuera de la trama, algo ante lo que Jackson asegura que dicha versión modificada "decepcionaría a todos los que hayan leído el libro".

Harvey Weinstein, quien fuera el productor de las películas más celebradas en la temporada de premios de Hollywood en las últimas décadas, y conocido por elevar al estatus de estrella a los actores de sus filmes, ha sido acusado por cargos similares por más de 100 mujeres desde que The New York Times y The New Yorker revelaron este escándalo en octubre del año pasado.

El diluvio de acusaciones terminó con la carrera Weinstein. En octubre, su propia productora lo despidió y enfrenta varios pleitos judiciales.

Weinstein niega cualquier acusación de sexo no consentido y sostiene que nunca hubo "ningún acto de represalia" contra las mujeres por negarse a sus avances sexuales.