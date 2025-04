Harvey Weinstein pide ser trasladado a un hospital por complicaciones de salud

En abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena por violación impuesta a Weinstein en 2020. Foto: EFE - CURTIS MEANS / POOL

Harvey Weinstein ha solicitado a un tribunal de Nueva York que lo traslade de Rikers Island al Hospital Bellevue durante su nuevo juicio penal en curso.

El productor de cine se encuentra en la cárcel de Rikers Island mientras se enfrenta a un nuevo juicio tras la anulación en 2024 de su condena por violación en 2020, y su equipo legal ha citado ahora graves condiciones médicas y lo que describieron como un trato “deplorable” entre rejas en su solicitud de traslado fuera de las instalaciones.

El abogado de Weinstein, Imran H Ansari, dijo en un comunicado emitido el miércoles (pasado: “Harvey Weinstein padece cáncer y otras afecciones médicas graves y, sin embargo, recibe constantemente malos tratos por infecciones graves, la medicación se le administra de forma incorrecta o no se le administra en absoluto, experimenta un aumento de peso insano y atípico, y se le obliga a soportar temperaturas bajo cero mientras ni siquiera se le proporciona ropa limpia”.

El abogado continuó: “Debido a estos malos tratos, su salud se ha deteriorado considerablemente y ahora se enfrenta al estrés de un juicio en estas condiciones, lo que puede muy bien provocar graves complicaciones de salud, incluso la muerte. He solicitado que, como mínimo, se le aloje en el Hospital Bellevue mientras dure el juicio, pero no he recibido respuesta alguna a esta petición por parte de los abogados de los organismos municipales. Por lo tanto, hemos presentado una petición de emergencia en el tribunal solicitando que ordene que sea alojado en el Hospital Bellevue durante la pendencia del juicio penal”.

Weinstein, a quien se diagnosticó cáncer de médula ósea en 2024, también ha estado recibiendo tratamiento para otras afecciones, como leucemia, diabetes, enfermedad coronaria y apnea del sueño. En septiembre del año pasado fue operado de urgencia del corazón en el Hospital Bellevue.

La selección del jurado para el nuevo juicio comenzó el martes (15.04.25) y se reanudó el miércoles por la mañana.

Al final de la primera jornada, unos 30 jurados potenciales seguían en liza.

Ansari añadió en su declaración: “El Sr. Weinstein también ha presentado una demanda contra la ciudad de Nueva York y sus organismos competentes porque el trato que ha recibido en Rikers Island ha sido horrible y tiene la intención de proseguir agresivamente su demanda. Ha sufrido considerablemente a causa de unas condiciones deplorables, y el sistema le ha fallado a la hora de proporcionarle la atención médica más básica, y le ha privado incluso del trato humano más elemental”.

En abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena por violación impuesta a Weinstein en 2020, dictaminando que la inclusión del testimonio de tres mujeres no implicadas en los cargos perjudicaba al jurado.

Se ordenó un nuevo juicio

Por otra parte, Weinstein fue acusado en septiembre de otro cargo de agresión sexual. La acusación tiene su origen en un incidente ocurrido en un hotel de Manhattan entre el 29 de abril y el 6 de mayo de 2006. Se declaró inocente del cargo.