Henry Cavill no pierde la esperanza de ser algún día James Bond

BANG Showbiz

La confirmación de que Danny Boyle dirigirá la próxima entrega de James Bond con Daniel Craig de nuevo como protagonista ha descartado automáticamente a todos los candidatos que se habían barajado en los últimos meses para sustituir al británico. Uno de los primeros nombres en esa lista era el de Henry Cavill, quien en 2005 ya había realizado varios casting durante la búsqueda del afortunado actor que recogería el testigo de Pierce Brosnan.



En aquella ocasión no tuvo demasiada suerte y el papel acabó yendo a parar a manos de Craig, pero él no ha perdido la esperanza de encarnar algún día al mítico espía al servicio de su majestad la reina una vez el actual 007 se retire tras el estreno de su quinta entrega al frente de la saga.



"Me parece que la perspectiva de interpretar a Bond es... Sé que es una idea que me intriga. Creo que sería muy divertido. Todo depende de lo que quieran las personas en los puestos de poder. Estoy seguro de que en los próximos años tomarán las decisiones acerca de quién será el siguiente 007. Con un poco de suerte, yo estaré entre los candidatos", aseguró con optimismo el actor.



Al intérprete de 37 años no le da ningún miedo embarcarse en una nueva franquicia cinematográfica similar a la del universo de D.C. Comics en la que se mete en la piel de Superman.



"Mi asignatura pendiente es dar vida a más personajes icónicos. Superman, James Bond o Indiana Jones serían el siguiente paso", afirmó al respecto, sin entrar a valorar las posibilidades de que algún día vuelva a ponerse la capa del hombre de acero. "Por desgracia no puedo decir nada al respecto".