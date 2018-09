Hijo de Gustavo Cerati recuerda la última conversación que tuvo con el artista

* Redacción Gente

Benito Cerati, el hijo de Gustavo Cerati, está por estrenar su tercera producción discográfica, "Zero Kill", del que ya se conoce la canción "Siglos". En medio de la promoción de su nuevo trabajo, el joven de 24 años ofreció una entrevista en el programa argentino "Podemos hablar", donde comentó cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su padre.

Gustavo Cerati murió el 4 de septiembre de 2014 , a los 55 años, luego de haber estado en coma tras sufrir un ACV en mayo de 2010 tras un concierto en Venezuela.

"Fue una buena despedida, un buen cierre", dijo Benito sobre la última conversación que sostuvo con su padre, quien por esa época estaba de gira con su disco "Fuerza natural". (Puede leer: "11, mi cumpleaños": Gustavo Cerati).

"No nos vamos a ver por un largo tiempo", le dijo Cerati a su hijo en mayo de 2010, cuando el joven tenía 16 años. Tras el concierto del 15 de mayo, el exvocalista de Soda Stereo sufrió el ACV que lo dejó en coma hasta su muerte.

"Yo había estado en su casa y me dejó en la puerta de la de mi mamá. Se iba de viaje al día siguiente y me dijo 'no nos vamos a ver por un largo tiempo' y se fue. Yo estaba acostumbrando a que se fuera un mes. Me quedé pensando por qué el énfasis en eso", contó Benito Cerati en el programa "Podemos hablar". (Le puede interesar: Soda Stereo inaugura placa conmemorativa en Buenos Aires).

"He cerrado bien y con mi abuela materna me pasó lo mismo. Hubo como un momento de cierre súper lindo. No tengo cosas pendientes", aseguró Benito, quien recuerda esa época como un paréntesis en su vida.

"Fueron cuatro o cinco años de no crecer. Fue como un paréntesis: hasta mis 16 años, después una cosa gris y luego, a mis 21 años, arranqué de nuevo", dice el músico, que a sus 24 años está listo para reconocerse como músico y comenzar una carrera con su propio nombre.

Por otra parte, actualmente el canal National Geographic Latinoamérica prepara un episodio de la serie "Bios" Gustavo Cerati. El docu-reality de dos horas, producido por Sebastián Ortega, es descrito como un viaje revelador para descubrir su etapa artística y vida personal antes, durante y después de la mítica banda que revolucionó la escena internacional de la música: Soda Stereo.

¿Quién es Gustavo Cerati?

Nacido de 11 de agosto de 1959, Gustavo Adrián Cerati Clark, estuvo ligado desde siempre al ambiente musical y en su adolescencia llegó a dirigir el coro escolar y a integrar varias bandas, como Savage (rock y blues) y Vozarrón (fusión), influenciado por The Police, Queen y The Cure, aunque su primer empleo fue como agente de propaganda médica. (Recordar: Coldplay rindió tributo a Soda Stereo cantando "De música ligera").

En 1982, junto con Héctor "Zeta" Bosio (bajo y coros) y Charly Alberti (batería), Cerati (voz y guitarra) formó Soda Stereo, una banda que pasó del circuito "under" a la cumbre del rock latinoamericano, con siete discos de estudio entre 1984 y 1995, y seis giras por la región.

En 1995, grabó "Sueño Stereo", uno de sus discos más exitosos, y un año después realizó un "tour" por Estados Unidos, aunque pronto comenzaron los rumores sobre su separación del grupo alimentados por la unión de Cerati a tres músicos chilenos (Andrés Bucci, Guillermo Ugarte y Christián Powditch) para formar Plan V, un proyecto electrónico que se plasmó en dos discos. (Le puede interesar: El largo viaje de Gustavo Cerati).

El primero de mayo de 1997, mediante un comunicado, Soda Stereo anunció su separación, su última gira y un concierto de despedida en Buenos Aires al que concurrieron 70.000 personas y que quedó grabado en dos discos: "El último concierto A" y "El último concierto B".

Cerati continuó con su carrera en solitario experimentando en la música electrónica con Flavio Etcheto, con quien formó el dúo Ocio y editó dos discos, el último, "Bocanada", "disco de oro" en Argentina.

"Siempre es hoy", su tercer disco solista de estudio, también resultó un éxito y el disparador de una extensa gira latinoamericana entre finales de 2002 y 2003.

En junio de 2007, el anuncio de la vuelta de Soda Stereo sacudió el panorama musical argentino con una gira denominada "Me verás volver", que comenzó en Buenos Aires, donde se vendieron 90.000 boletos en un día, récord para una banda argentina, e incluyó Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos, México, Ecuador, Panamá y Colombia. (Imágenes del el show del Circo del Sol sobre Soda Stereo).

Un año después, Cerati participó como autor y productor en un disco de Shakira y la banda Bajofondo Tango Club, banda liderada por Gustavo Santaolalla, le invitó a grabar el tema "El mareo".

Su quinto álbum solista, "Fuerza Natural", salió a la venta el 1 de septiembre de 2009 y resultó un éxito tal que impulsó al artista a emprender la que sería la última de la larga lista de sus giras por América Latina y Estados Unidos.

El artista se casó dos veces, con la chilena Cecilia Amenábar, con quien tuvo dos hijos, y con la argentina Belén Edwards.