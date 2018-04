Hilary Swank no logra convencer a los fans que ella y Jennifer Garner no son la misma persona

BANG Showbiz

Por mucho que la actriz trate de explicar a los fans de Jennifer Garner que no son la misma persona, al final se ve obligada a firmar autógrafos y posar para fotos haciéndose pasar por ella para no crearle una "mala reputación”.

En la meca del cine hay varios ejemplos de celebridades que, debido a su parecido con otras estrellas, se encuentran a menudo en la incómoda posición de verse abordadas por completos desconocidos que les felicitan por películas en las que nunca participaron. Ahí está el caso de Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard, que se han burlado en un sinfín de ocasiones de la teoría conspiratoria que afirma que son la misma persona, o el de Mila Kunis y la joven Sarah Hyland, que bien podrían ser gemelas separadas al nacer, sin olvidar a Jennifer Garner y Hilary Swank, dos de las primeras actrices en descubrir que el público era incapaz de diferenciarlas.

"No es la primera vez que alguien se enfada conmigo cuando les digo que no soy ella, porque piensan que únicamente estoy intentando zafarme de posar para una foto o firmarles un autógrafo", dijo Hilary Swank en el programa de Conan O'Brien.

"Siempre me dicen: 'Dios mío, soy un gran fan, me encantabas en la serie 'Alias', y cuando les aseguro que se han equivocado, se ponen a la defensiva y me contestan: 'Por favor, sé que estás ocupada con tu familia, pero no es necesario recurrir a eso'", agregó la intérprete, quien nunca ha dado vida al tipo de superheroínas que encumbraron a Jennifer Garner como una estrella de acción, pero que sí tiene en su haber dos estatuillas doradas por su trabajo en 'Boys Don't Cry' y 'Million Dollar Baby'.



En ocasiones, los admiradores de Jennifer Garner llegan a ser tan persistentes que Hilary Swank acaba optando por la solución más fácil: hacerse pasar por su compañera de profesión para complacerles.

"Algunas veces hasta me han insultado por negarme, y yo no quiero que termine teniendo una mala reputación por mi culpa, así que al final me tomo la foto. Espero que algún día alguno de ellos se dé cuenta de que en realidad no era Jennifer Garner".



Al menos a Hilary Swank le queda el consuelo de que a Jennifer Garner le sucede exactamente lo mismo.

"Cuando se lo conté a ella me dijo que le pasaba lo mismo todo el tiempo, no como Jennifer, sino como yo", aseguró divertida.