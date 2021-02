Imágenes: Karol G en la Comuna 13, una visita de regalos y mercados

Aunque muchos la criticaron por no respetar medidas de bioseguridad, otros aprobaron su gesto de buena voluntad.

Karol G fue este fin de semana a la Comuna 13 de Medellín, donde cantó y llevó mercados.

La visita quedó registrada en varios videos que publicó el influenciador Daiky Gamboa, amigo de la cantante, así como por diversos usuarios de redes sociales.

Karol G caminó por las calles, saludó a la gente y entregando mercados a los habitantes.

“Nos van a destruir en los noticieros, en las redes, me van a matar porque estoy aquí. El hecho es que no podía venir en otro momento. Amo Medellín, amo mi ciudad, amo mi casa. Traigo regalitos para todo el mundo para que sepan que nosotros no nos olvidamos de la gente”, dijo Karol G al ofrecer un pequeño concierto.

La visita de Karol G a la Comuna 13 fue bien recibida, pero en redes sociales la artista fue criticada porque en unos momentos no respetó las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus como el uso correcto del tapabocas o el distanciamiento social.

Por otra parte, Daiky Gamboa comentó que actualmente Karol G no está muy presente en las redes sociales, pero que él quiso capturar la visita a la Comuna 13 porque le “pareció bonito el recibimiento de la gente y lo feliz que estaba Karol”.

Karol G está en Medellín compartiendo tiempo con sus amigos y familiares. La artista vivió un excelente 2020 profesional, pues logró el disco de oro por su canción “Bichota” y fue elegida como la mejor artista latina en los MTV EMAs 2020.