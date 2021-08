Isabel Cristina Estrada y su reencuentro con la ternura

¿Qué siente al recibir la noticia de la retransmisión de “Nuevo rico nuevo pobre”?

Qué felicidad volver a vivir después de tantos años esta novela de tanta unión, porque de verdad que éramos una familia.

En ese momento estaba dedicada al modelaje, ¿cómo fue esa transición a la actuación?

Ya estaba dejando el modelaje para ese entonces. Hacía un par de novelas con Caracol, pero ninguna había tenido tanta importancia. Había hecho cuatro personajes muy pequeños con él y llegó esa novela a refrescar mi vida, a llenarme de mucha ternura, alegría. Encontrar ese personaje de verdad me trajo como un autoconocimiento muy especial. Pude entender cosas que me pasaban a mí. Creo que cada personaje que uno hace le sirve para conocerse, para saber qué cosas haría, pero llegó para darme mucha alegría en su momento y para disfrutar muchísimo.

¿Cómo recuerda a Lizeth?

La recuerdo con mucho cariño, no porque la vayan a retransmitir ahora, sino porque ha sido uno de esos personajes que se me han quedado en el corazón durante todo este tiempo. Fue ese personaje que me reencontró con la ternura, me considero una mujer tierna, sobre todo con mi familia y mis amigos, pero este es la mata de la ternura, siento que pude llevar esto a su máxima expresión. Fue un papel que también se quedó en el corazón de la gente. Es un personaje que estuvo, está y seguirá estando en mí.

¿Cómo era la relación con los otros miembros del elenco?

Te digo que para poder lograr esas escenas con Carolina todo el elenco teníamos que llevarnos muy bien, y en efecto éramos un grupo donde había mucha armonía, necesaria para que el producto final se viera bien. Aquí éramos todos los actores que queríamos que se viera bien todo el proyecto, no solo los actores. El trabajo, mi equipo, fue una cosa maravillosa, hasta los técnicos, el grupo de arte, cuando grabábamos en la calle se llenaba de personas, se ubicaban en las calles para ver cómo se grababa una escena de Nuevo rico nuevo pobre.

¿Qué le debe al personaje y viceversa?

Le agradezco el autoconocimiento con Isabel, gracias a ella después descubrí que puedo decir como que “esa pinta sí me gusta” o que realmente no reaccionaría así ante una situación determinada. Y qué le agradece Lizeth a Isabel, pues todo. Le presté mi voz, mi cuerpo, mis acciones. Eso fue un gana gana las dos. Ese personaje se nutrió muchísimo con las situaciones de Isabel que pudimos potencializar, pero sobre todo, a la que le queda es a Isabel, que es la que permanece.

¿Le costó desprenderse de su personaje?

Me costó mucho, porque fue un año y algo en grabación, y cuando se terminó lloramos, nos despedimos. Ha sido la única novela en mi vida, sin lugar a dudas, con la que he tenido muchos meses de grabación, otras novelas demoraba seis meses, a lo mucho siete. Normalmente los proyectos en dos o tres meses ya quedan terminados. Fue muy duro el desprendimiento, porque era muy lindo este personaje y me inyectaba energía. En otros proyectos llegaba a la casa cansada, sentía que me absorbían la energía y uno quiere que se terminen rápido, pero este era todo lo contrario.

¿Qué expectativas tiene con esta nueva emisión de la novela por Caracol Televisión?

Que la gente se vuelva a conectar con Nuevo rico nuevo pobre y que los colombianos vivan el mismo fenómeno que hace 13 años, que se puedan desconectar un poco de la realidad cruel y fuerte para muchos, para que les saque una sonrisa y los haga vibrar.

Si le dijeran que la novela tendrá una secuela o segunda temporada, ¿volvería a interpretar a Lizeth?

Claro que sí, cómo no volver a interpretar este personaje tan bonito. Ojalá tuviera una segunda temporada.

¿Qué vino después de este personaje?

En 14 años siempre hay cositas que pasan, más de una novela al año. Han sido muchos los proyectos, más retadores, muy bonitos, de mucho aprendizaje constante y, sobre todo, cada personaje se le va sumando a Isabel, entendiendo cómo soy, cómo no soy, cómo quiero ser. Esto te lo da cada personaje.