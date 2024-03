Iván Mejía contó detalles de por qué no puede ir a Medellín

El periodista Iván Mejía está retirado de los medios de comunicación aunque sigue comentando sobre fútbol en X (antes Twitter). Foto: @PajaritoDeIvan

El periodista vallecaucano Iván Mejía entregó detalles de las razones por las que no puede ir a Medellín desde hace 40 años. En entrevista con el programa “Se Dice de Mí”, del Canal Caracol, contó lo que lo originó que no pudiera visitar a la capital antioqueña en donde comenzó su carrera como periodista deportivo, en la época donde imperaban carteles del narcotráfico.

“Yo no voy a Medellín, una ciudad que amé profundamente, desde el año 1987. Estoy amenazado de muerte y sigo amenazado de muerte. Nadie me ha podido sacar el nombre de la persona porque el día que nombre a ese señor me mata”. Aunque no dijo quién fue, dio a entender que la persona que lo amenazó está vinculada al narcotráfico y que, para la época en que lo hicieron, operaba el cartel de Pablo Escobar, de Gacha y el de los hermanos Rodríguez Orejuela.

“Algunos carteles estaban asociados con determinados equipos y metían la mano en la compra de árbitros. Fue un problema muy complejo en que la prensa también se veía envuelta porque al emitir un concepto podía sentir presión de alguno u otro lado”, expresó el periodista deportivo Ricardo Alfonso, a quien complementó Hernán Peláez diciendo que los narcos “era la época en que mandaban carta y hacían llamadas telefónicas”.

El caleño agregó que “la selección Colombia la dirigía Maturana y Bolillo. Millonarios era el mejor equipo al lado de Nacional. Era una pelea brava entre esos dos equipos. Cuando llega la selección Colombia era prácticamente todo Nacional y Millonarios cita una o dos, por la rivalidad. Entonces un día digo las locuras que digo yo: ‘esto lo que es es una rosca paisa’”.

El periodista Wbeimar Muñoz aseguró que alguna vez a Mejía se le ofreció arribar a Medellín con escolta, propuesta que rechazó. “Durante cuatro años fui acalde cívico del deporte y la cultura. Hablé con el alcalde para que Iván viniera a Medellín y le pusiéramos vigilancia porque tenía mucho tiempo cuando trabajamos juntos. Me dijo ‘ni escoltado vuelvo a Medellín’. Nunca volvió, ya va para cuarenta años”.

El periodista ha sido conocido por sus polémico comentarios en programas donde se le ha escuchado sus opiniones como “El Pulso del Fútbol” en Caracol Radio: “Es el altísimo precio que ha tenido que pagar Iván Mejía por defender sus ideas, su posición, su criterio. Es un hombre con muchísimas convicciones, es un hombre que está muy bien informado y sabe bien de lo que habla”, expresó la periodista Ángela Patricia Janiot.