Iván Mejía no trabajará en RTVC: “Déjenme tranquilo, no me jodan”

En la mañana de este martes, el periodista deportivo publicó en su cuenta de X un supuesto comunicado emitido por RTVC, en el que se su regreso a los medios de comunicación. “¡La espera ha terminado! Iván Mejía, una de las voces más respetadas y contundentes del periodismo deportivo en Colombia, regresa a la televisión colombiana con un nuevo proyecto en RTVC”, se lee en la publicación, que también afirmaba que “después de varios años de retiro, el periodista vuelve con más fuerza que nunca listo para compartir su experiencia y conocimiento con una nueva generación de periodistas”.

Este comunicado de RVTC es absolutamente falso. No voy a trabajar para la televisión pública no hoy ni mañana. Estoy retirado de los medios públicos y me siento maltratado por esta versión. No es NO!!!

Aunque varios portales de noticias difundieron la información falsa, Mejía se pronunció desmintiendo radicalmente lo que decía el documento. “Este comunicado de RVTC es absolutamente falso. No voy a trabajar para la televisión pública, no hoy ni mañana. Estoy retirado de los medios públicos y me siento maltratado por esta versión. No es NO!!! Déjenme tranquilo en mi retiro, no me jodan!”, escribió molesto.

Hollman Morris, gerente de RTVC, le respondió a Mejía

Ante el malentendido, el gerente de RTVC, Hollman Morris, quiso aclarar la situación desmintiendo cualquier comunicado sobre la participación de Mejía en el medio. “No hemos emitido ningún comunicado. Eso que circula es parte de la campaña de desprestigio que han venido orquestando contra RTVC. Al estimado colega Iván Mejía todo nuestro respeto y cariño, si el dijo No, es No”, escribió Morris en su cuenta de X.

Aunque sí hubo una conversación previa entre el RTVC y Mejía, en el comunicado se especificaba que el periodista había aceptado algún puesto dentro del medio, información que fue desmentida por ambas partes. “Gracias Hollman por la aclaración. He caído en un fake y reitero: hay dos cosas que no vuelvo a hacer, casarme y trabajar. Punto y fuera”, respondió Iván Mejía.

Gracias Hollman por la aclaración. He caído en un fake y reitero: hay dos cosas que no vuelvo a hacer, casarme y trabajar.

¿Por qué se retiró Iván Mejía del periodismo?

“Hoy será mi última transmisión en vivo desde un estadio. Con la final de la Copa Mundo se inicia el adiós de cincuenta años de periodismo. Gracias a todos por permitirme acompañarlos en este largo recorrido”, publicó Mejía luego de que Francia quedara campeón del mundo en 2018.

“Me voy de los medios por determinación personal, porque siento que requiero, en este momento, tras 50 años de ejercicio del periodismo, otros retos, otras expectativas, otros horizontes en mi vida. A la cometa que durante este tiempo ha estado volando se le acabó la cuerda, ya no hay más pita en el carretel. Hora de recoger y traerla a tierra”.

Fue una decisión tomada desde la satisfacción del deber cumplido. Se fue feliz de haber hecho una profesión bonita, de lograr un respeto, una credibilidad y unos niveles grandes de audiencia. “Me voy feliz de haber podido encontrar, sin ser un profesional de universidad, una forma de ganarme la vida, de vivir bien, de darle estudio y de darles todo lo que he podido a mis hijos. Estoy inmensamente agradecido con toda la gente que me soportó y con toda la gente que no me soportó, pero me ayudó a seguir”, Dijo en entrevista para El Espectador el 17 de diciembre de 2018.