J Balvin recordó que también trabajó ilegalmente en EE. UU.

En la alfombra roja de los Premios Grammy que se entregaron este domingo en Los Ángeles, Estados Unidos, el cantante antioqueño José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, habló del momento difícil por el que pasan los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, por cuenta de las políticas migratorias que ejecuta el presidente de ese país, Donald Trump.

El paisa recordó que hace al menos una década, fue migrante irregular en el país del norte y que por eso entiende por lo que están pasando millones de migrantes en este momento.

“Es un momento para estar unidos. Me duele profundamente. Hace diez años trabajé ilegalmente en EE.UU. pintando casas, por eso sé lo que se siente que abusen de los pagos, sentirse amenazado, que algo va a pasar, tengo mucha empatía frente a la situación”.

“Me duele muchísimo y les mando un abrazo con mucha fuerza, bendiciones y oración. Puedo estar en sus pies y sé lo que se siente Somos muy necesarios en este país. Qué se hagan sentir”, dijo el cantante colombiano en entrevista para TNT.

Residente ganó el Premio Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana con su más reciente trabajo discográfico “Las letras ya no importan”.

El puertorriqueño conquistó en la categoría, donde también estaban nominados Bad Bunny, Young Miko, Feid y J Balvin.

Uno de esos momentos amargos, Balvin lo narró en el más reciente podcast que dirige el actor Juan Pablo Raba

“Me secuestraron en Oklahoma. La señora con la que estaba viviendo, que además era la rectora del colegio, no sé qué le pasó, pero un día me dijo: ‘Si hablas con tu familia por Messenger en español, se te va a olvidar el inglés. Por lo tanto, no puedes volver a usar internet’”, explicó.

“Es una película de terror, porque llega el sheriff y cuando ve a Pamela, la mejor amiga”, explicó el colombiano, quien agregó que el sujeto le dijo: “yo sé que las cosas son muy difíciles en Colombia y por eso no te has adaptado”.

Balvin contó que se ganó ir a participar en las olimpiadas de matemáticas de su universidad y ahí aprovechó para tomar un celular prestado y llamar a sus papás.

“Llamé a mi papá, me escucharon y empezaron a llorar. Le dije: ‘Papá, estoy secuestrado, me voy a escapar”, relató.

“Ahora que me acuerdo ahí fue mi primer ataque de ansiedad y depresión, pero yo no sabía qué era eso hasta muchos años después y todo el tiempo tenía esos pensamientos y esas sensaciones tan horribles”, dijo Balvin.