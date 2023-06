James Cameron sobre la búsqueda del sumergible ‘Titán’: ‘Sabía que era inútil’

James Cameron, director de la película 'Titanic' y el sumergible de la empresa OceanGate, que habría implosionado en su exploración al famoso barco. Foto: Corbalan, AP/OceanGate

Luego de cuatro días buscando el sumergible ‘Titan’, la empresa OceanGate, encargada de las visitas submarinas a los restos del Titanic, emitió un comunicado en el que dijo que, lamentablemente, los tripulantes se habían perdido. Por su parte, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la muerte de las cinco personas.

El director de la película ‘Titanic’, James Cameron, quien también es un amante de la exploración submarina y ha realizado más de 33 inmersiones a los restos del transatlántico británico, habló sobre el trágico suceso y confesó que ya sabía que se trataba de una causa perdida, mientras las autoridades buscaban desesperadamente el sumergible para intentar salvar a sus pasajeros.

“Los vi apresurados, corriendo y buscando, pero sabía que era inútil. Esperaba estar equivocado, pero sabía en lo más profundo que no lo estaba. Así que desde luego, cuando me enteré, no fue una sorpresa y me siento terrible por las familias que tuvieron que vivir con todas estas falsas esperanzas”, aseguró en una entrevista para CNN en la noche de ayer.

Antes de que la Guardia Costera de Estados Unidos confirmara la muerte de los tripulantes, muchos se preguntaban por qué Cameron no se había pronunciado al respecto, teniendo en cuenta que es una de las personas que más veces se ha sumergido en las profundidades que pretendía alcanzar el sumergible de la empresa y que mejor conoce las inmediaciones del Titanic.

Según contó, el pasado domingo 18 de junio, cuando el sumergible perdió comunicación con la empresa, el director se encontraba en un barco y por esa razón solo se enteró de lo sucedido el lunes en la mañana. “Inmediatamente me conecté con mi red, porque la inmersión profunda tiene una comunidad muy pequeña. En media hora, aproximadamente, me enteré de que habían perdido comunicación y el rastreo de manera simultánea”, contó para el medio de noticias norteamericano.

James Cameron sobre la implosión del submarino ‘Titán’

Para Cameron, el único escenario que podía explicar lo ocurrido era una implosión y que, para comprobar su teoría, volvió a contactarse con personas del medio y busco información sobre los hidrófonos que se encuentran en todo el Atlántico. Estos le confirmaron que se había registrado un ruido fuerte, consistente con un evento de implosión.

“Eso me pareció una confirmación suficiente para hacerle saber a mi círculo más íntimo que habíamos perdido a nuestros camaradas. Entonces animé a todos a que ese lunes levantaran una copa en su honor”, contó. Además, aseguró que se encontraba “desconsolado por el resultado”.

