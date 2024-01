Jamie Dornan, de “50 sombras de Grey”, fue hospitalizado por tocar una oruga

Jamie Dornan, de '50 sombras de Grey', está hospitalizado por tocar una oruga Foto: Getty Images

Jamie Dornan, el actor reconocido por protagonizar la película “50 sombras de Grey”, terminó en el hospital con riesgo de perder la vida debido a un percance ocurrido en un viaje a Portugal, que realizó a inicios del año con su amigo Gordon Smart.

¿Qué le sucedió a Jamie Dornan?

Según lo narró Gordon Smart en diálogo con The Good, the Bad and the Unexpected, podcast de la BBC, ambos se encontraban en su primer día de vacaciones y asistieron a una fiesta en la noche, donde bebieron bastante alcohol. Al otro día, amanecieron sintiéndose bastante mal, lo que adjudicaron a una resaca. Sin embargo, la situación empezó a empeorar cuando Gordon Smart tuvo que acudir a emergencias, ya que sentía un hormigueo en la mano y brazos izquierdos, síntomas que coinciden con las de un paro cardiaco. Posteriormente en el hospital comprobaron que, además, tenía la frecuencia cardiaca sumamente elevada.

En el hotel, por otro lado, Jamie Dornan se encontraba bastante mal, puesto que tenía las extremidades entumecidas, razón por la que se vio obligado a llamar a una ambulancia. Tras un análisis los médicos le informaron que sus problemas de salud se relacionaban con el veneno de las orugas procesionarias, que son tóxicas al tacto y con las que probablemente habían tenido contacto.

Afortunadamente, la acción rápida de los médicos evitó que el percance tuviera consecuencias más grandes y este solo se quedara como una anécdota. De hecho, Smart terminó su relato diciendo que al salir del hospital, los paramédicos le pidieron una foto a Jamie Dornan.

Riesgos de tocar una oruga procesionaria

El contacto de los humanos con estos insectos puede causar irritación en la piel, los ojos y la garganta; dermatitis, urticaria e incluso reacciones alérgicas que pueden llevarlo a la muerte. Es por esto que, si usted o incluso su perro presentan contacto con este tipo de oruga, la recomendación es acudir directamente a urgencias.