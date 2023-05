Jhonny Rivera responde a los fanáticos que le piden dinero y propiedades

Jhonny Rivera también es reconocido por la estrecha relación que tiene con su hijo, el también cantante Andy Rivera. Foto: Instagram

Jhonny Rivera goza de reconocimiento nacional e internacional por su trayectoria musical, así como también es querido en Colombia por su espíritu de ayuda. El cantante ha sido tendencia en las redes por videos y fotos en los que hace entrega de regalos a niños y a sus empleados, como el caso de su conductor a quien llevó a conocer el mar.

Como es famoso por su solidaridad, el cantante manifestó que muchos se han aprovechado de su generosidad y le han pedido ayudas económicas. Recientemente, en sus historias en Instagram, algunos usuarios empezaron a enviarle cientos de mensajes en los que pedían si era posible “regalarles un carro, una casa, algún objeto de valor o algo de dinero”, así como también realizar alguna transferencia bancaria.

“Hay gente que llega a ser grosera, el mayordomo de la finca ha tenido roces con estas personas que vienen en un plan agresivo y amenazante, diciendo que si no los ayudo se quedan viviendo ahí”, dijo el cantante.

Al parecer, el común denominador fueron los mensajes pidiéndole ayudas económicas exageradas, pues un usuario le escribió, “¿Me regalarías un carro o a un seguidor que lo necesite?” y él respondió que, aunque quisiera, son peticiones que no puede cumplir. “Ya quisiera, eso no es como la gente se imagina, de que uno tiene la plata arrumada para regalarla, un carro es muy costoso, no es posible hermano, no es posible”, indicó.

Jhonny Rivera responde a solicitudes sobre su dinero y propiedades

El cantante de 49 años aseguró que le dejaron números de teléfono de cuentas Nequi y Daviplata en las ‘cajas de preguntas’ de instagram y expresó que sus ayudas no han sido valoradas: “Tengo ese cajoncito de preguntas lleno de Nequis y Daviplata. No lo hagan porque no es posible ponerme a girarles a todos. No sé qué piensa la gente, a lo bien” concluyó.

