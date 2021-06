Jim Morrison, el cantautor y poeta estadounidense, vocalista de la mítica banda de rock The Doors, cumplirá el próximo 3 de julio 50 años de su muerte. El cantante, quien cumpliría 75 años, alcanzó la fama muy joven por improvisar pasajes de poesía de palabra hablada mientras la banda tocaba en vivo. Fue ubicado en el puesto 47 de la lista de Rolling Stone entre los 100 mejores cantantes de todos los tiempos y el número 22 en los 50 mejores cantantes de rock de la revista Classic Rock.

Debido a sus canciones, personalidad y actuaciones, es considerado por críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock, y, debido a las circunstancias dramáticas que rodean su vida y muerte, en la última parte del siglo XX, fue uno de los iconos de rebeldía en la cultura popular, representando la brecha generacional y la contracultura juvenil.

El artista murió a los 27 años y aún se desconocen las causas de su fallecimiento, sin embargo, Philip Steele, músico, creador de la banda sonora de Kill Bill y autor de una novela biográfica sobre Morrison, “City of Light”, Steele cree que, aunque Morrison podría haber sufrido un desmayo en los baños del local, el cantante murió en el baño de su casa al tomar, por error, la dosis de heroína de su novia en lugar de la habitual suya, de cocaína.

De acuerdo al libro biográfico “The End”, que fue publicado en Francia, asegura que en realidad, Morrison murió de sobredosis de heroína en los baños del club parisino Rock and Roll Circus. Un año antes de su muerte, había sido condenado a seis meses de cárcel por conducta lasciva durante un concierto en Miami, pero una fianza de 50.000 dólares le dejó en libertad. En 2010 se le concedió el perdón póstumo.

Entre sus canciones icónicas están “Light My Fire”, del álbum debut “The Doors”, fue grabada en 1966. “Break On Through”, también de álbum debut. “Love Me Two Times”, los integrantes de la banda, aseguran que esta canción es acerca de un soldado y su último día con su novia antes de ir a la guerra (de acuerdo a la fecha, probablemente Vietnam). Es posiblemente de las canciones más reconocidas en la historia del rock debido a su intro característico en el requinto y los teclados.

El artista con la banda “The Doors”, según la RIAA, vendió 33 millones de unidades certificadas en los Estados Unidos y más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. El grupo de rock estadounidense fue formado en 1965 en Los Ángeles, California y disuelta en 1973. En total sacaron nueve álbumes de estudio.

Sin embargo, el artista no solo dedicó su vida a la música, estudió cine en la Universidad de Los Ángeles, California (UCLA). También dejó un legado fílmico de algunas ficciones y documentales.