Joaquin Phoenix cumplió: usó el mismo traje durante la temporada de premios

* Redacción Gente

Joaquin Phoenix cumplió su promesa. El actor, reconocido por su papel protagónico en “Joker”, utilizó el mismo traje – diseñado por Stella McCartney - durante toda la temporada de premios para mostrar su compromiso con el planeta y también, con el consumo de moda responsable.

"Este hombre es un ganador…lleva un Stella a medida porque ha elegido tomar decisiones por el bien del futuro del planeta. También ha elegido llevar el mismo esmoquin durante toda la temporada de premios para reducir residuos. Estoy orgullosa de colaborar contigo", manifestó en Twitter la diseñadora Stella McCartney.

Phoenix, vegano y comprometido con el medio ambiente utilizó el traje por primera vez el pasado 5 de enero durante la ceremonia de los Golden Globes donde se llevó el premio a mejor actor por su interpretación en “Joker”:

"Está muy bien lo de votar, pero a veces tenemos que asumir la responsabilidad nosotros mismos y hacer cambios y beneficios en nuestras propias vidas. Espero que no necesitemos todos jets privados para volar a Palm Springs", dijo el actor al recibir su premio.

La segunda ocasión fue el 12 de enero durante los Critics Choice Awards donde, al igual que la primera vez, ganó la estatuilla a mejor actriz por la cinta de Todd Phillips.

"Tomaron un personaje de un cómic y lo usaron para hablar de trauma infantil, violencia con armas, aislamiento y salud mental… invitaron a la audiencia para que vean cómo se siente ser uno de los olvidados. Y lo aprecio profundamente", dijo al recoger el premio.

La tercera vez que utilizó el traje fue en la ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores que se realizó el pasado 19 de enero en Estados Unidos, donde ganó el premio a mejor actor por su papel en "Joker".

El ambientalista le rindió un homenaje a su actor favorito Heath Ledger y además, agradeció a sus compañeros.

A Leonardo DiCapri ("Érase una vez en... Hollywood") le dijo "Has sido una inspiración para mí y para muchas otras personas durante más de 25 años".

"Te comprometes con tus personajes de una manera que yo solo puedo soñar", comentó a Christian Bale ("Le Mans '66'").

"Te he estado viendo los últimos años (...). Estoy muy conmovido contigo y con tu devastador papel en esta película. Deberías estar aquí​​​​​​", afirmó a Adam Driver ("Historia de un matrimonio").

"No puedo esperar a ver qué más haces", expresó a Taron Egerton ("Rocketman").

La cuarta ocasión ocurrió el 2 de febrero durante la 73 edición de los premios británicos de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, Bafta. Phoenix se llevó el galardón a mejor actor.

"Los Bafta siempre me han apoyado en mi carrera y estoy profundamente agradecido. Pero también debo decir que me siento en un aprieto porque muchos queridos actores que también se lo merecen no tienen el mismo privilegio. Creo que lanzamos un mensaje muy claro a la gente de color: que no sois bienvenidos aquí. Ese es el mensaje que estamos enviando a gente que ha contribuido tanto a nuestro medio y nuestra industria, haciendo cosas de las que nos beneficiamos", afirmó el actor al recibir el premio.

#JoaquinPhoenix en sus discursos de aceptación de Premio hablo sobre ambiente, sus compañeros de profesión, su mejor amigo y actor favorito.



Hoy en los #Bafta habla sobre que racismo en los premios en general.



Admiro al actor pero amo al ser humano ️ pic.twitter.com/zhncKtADNE — Papo DC & Marvel #BOP #ReleasedTheSnyderCut (@franciscocr1983) February 2, 2020

Y la quinta fue durante la ceremonia de los Premios Óscar que se realizan en el Dolby Theatre, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Joaquin Phoenix está nominado en la categoría de mejor actor por su papel en "Joker", de llegar a ganar el premio, se convertiría en su primer Óscar.

#Oscars nominee Joaquin Phoenix smiles on the carpet pic.twitter.com/wSZO0tbE61 — Variety (@Variety) February 10, 2020