Johanna Fadul se pronuncia tras críticas por lesiones en su rostro

Johanna Fadul ha abordado recientemente las especulaciones sobre lesiones en su rostro, aclarando que no son el resultado de un altercado físico, como algunos rumores sugirieron. En un mensaje en sus redes sociales, la actriz expresó su frustración por los comentarios negativos y malintencionados que ha recibido.

“Cansada de los comentarios negativos y malintencionados que he recibido, quiero dejar claro que no estoy mal de la cabeza”, afirmó en su cuenta de Instagram.

Fadul explicó que las lesiones están relacionadas con cambios estéticos a los que se ha sometido y no por un incidente violento. Afirmó que se ha realizado una cirugía hace más de un año y que su decisión fue para sentirse mejor consigo misma: “El hecho de haberme sometido a una cirugía... lo hice porque quería verme mejor y sentirme mejor conmigo misma”.

La actriz tiene lesiones en varias partes de su cuerpo, como el labio superior, una de sus extremidades inferiores y la nariz, además de un ojo morado. Aunque no proporcionó detalles específicos sobre cada una de estas lesiones, enfatizó que se dedica a cuidar su cuerpo y que tiene derecho a tomar decisiones sobre su apariencia sin necesidad de justificarse ante los demás.

“Amo tanto mi cuerpo que por eso le dedico todos los días tiempo para cuidarlo. No consumo sustancias, no bebo alcohol, no fumo, y me aseguro de darle las horas de sueño que necesita”, finalizó Fadul.