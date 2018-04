John Legend discute con Kanye West por su apoyo a Trump

Redacción Gente y Bang Showbiz

Puede que el último arrebato de elocuencia de Kanye West en Twitter no le haya costado diez millones de seguidores, como se ha encargado de aclarar la propia plataforma en respuesta a los rumores iniciales al respecto, pero su respaldo al mandatario Donald Trump sí parece haber creado ciertas tensiones entre sus allegados y él.

El marido de Kim Kardashian quiso compartir con todos sus fans la conversación que mantuvo con John Legend después de que este leyera la serie de tuits en los que el primero se refería al controvertido presidente de los Estados Unidos como su "hermano" y asegurara que ambos tenían en común algo que él define como "energía de dragón", algo que no fue para nada del agrado del cantante.



"Hey, soy JL. Espero que reconsideres tu posicionamiento a favor de Trump. Eres demasiado poderoso y tienes demasiada influencia como para respaldar lo que es y lo que representa. Como bien sabes, todo lo que dices significa mucho para tus fans; ellos te son leales y respetan tu opinión. Mucha gente que te quiere se siente completamente traicionada ahora mismo porque conocen muy bien el daño que causan las políticas de Trump, en especial a las personas de color. No permitas que esto sea parte de tu legado. Eres el mayor artista de nuestra generación", dice el mensaje que el cantante de 'All Of Me' hizo llegar a su amigo.



El argumento que dió Legend era, sin embargo, el peor que podía haber utilizado para tratar de conseguir que su amigo abriera los ojos, ya que en el mismo trino donde afirmaba que nadie podía hacerle cambiar de opinión respecto a Trump, Kanye también recriminaba a sus seguidores que le hicieran sentir culpables utilizando su responsabilidad como ejemplo a seguir.





"John, te quiero, y aprecio tu preocupación. Pero el hecho de que saques el tema de mis fans o de mi legado es una táctica basada en el miedo y empleada para manipular mi libertad de pensamiento", contraatacó el rapero, a lo que su interlocutor no tardó en responder: "Piensa con libertad, pues. Piensa con empatía y con cierto contexto también. Tus palabras y acciones tienen consecuencias. Todo mi amor. Y ya que estás publicando nuestros mensajes, permíteme señalar que acabo de lanzar un nuevo single", añadió tras darse cuenta de que Kanye estaba subiendo su conversación a la esfera virtual en tiempo real.



"Jajaja. Te quiero, John", concluyó el intérprete para dejar claro que su ideología enfrentada no había abierto una brecha entre ellos.



Poco después, Kanye West regresaba a Twitter para utilizar su intercambio con Legend como un ejemplo de que no todo su círculo -incluida su famosa esposa- compartía su punto de vista acerca de la administración Trump, pero no por ello dejaban de respetarse mutuamente.



"Aprecio este tipo de diálogo con John Legend porque en el fondo soy una persona muy empática. Sigo siendo ese mismo chico del Telethon", aseguró en referencia a su intervención en el evento televisivo de 2005 que recaudaba fondos para los afectados por el huracán Katrina, y en el que no dudó en salirse del guion para criticar cómo se había representado a las familias afroamericanas afectadas por la tragedia en los medios y pronunciar su famosa frase "A George Bush no le importan las personas negras".

"Creo que cuando la gente piensa en el eslogan 'Hagamos América Grande de Nuevo', nunca lo asocia con la empatía. Estamos en el año uno. No podemos añadir la empatía a 'Hagamos América Grande de Nuevo' odiándonos entre nosotros. La empatía requiere de amor y tiempo para que nuestras heridas sanen realmente. Y el último single de John Legend está ya a la venta", añadió sin dejar escapar la oportunidad de hacer un poco de promoción al músico.