Johnny Depp reveló abusos que sufrió de su madre: “Me enseñó a cómo no criar niños”

El estadounidense habló sobre su rol como padre y cómo los errores del pasado marcaron su forma de criar a sus hijos. Foto: EFE - RAÚL CARO

Johnny Depp rompió el silencio sobre una de las etapas más difíciles de su vida: su infancia marcada por el maltrato. En una reciente entrevista con The Telegraph, el actor estadounidense habló sin rodeos sobre la relación conflictiva que tuvo con su madre, Betty Sue Palmer, y cómo esas experiencias dolorosas influyeron en su forma de ser padre.

La íntima confesión de Johnny Depp sobre su madre

A lo largo de su carrera, Depp ha sido conocido por su versatilidad en la actuación, su vida personal reservada y sus personajes excéntricos. Sin embargo, esta vez dejó de lado los disfraces y confesó que los abusos sufridos en su hogar moldearon la manera en la que decidió criar a sus hijos. “Me pegaba con un maldito palo, con un maldito zapato, con un cenicero, con un teléfono, le daba igual”, expresó con crudeza durante la conversación con el medio británico.

El intérprete de Piratas del Caribe no se limitó a relatar lo vivido, sino que también reflexionó sobre el aprendizaje que sacó de esa etapa.

“Pero se lo agradezco. Me enseñó cómo no criar niños. Haz exactamente lo contrario de lo que ella hizo”, dijo, asegurando que su madre —fallecida en 2016 a los 81 años—, aunque fue un referente de lo que no debía repetirse, dejó una huella profunda en su vida.

Cabe recordar que Johnny Depp es padre de dos hijos, Lily-Rose, de 26 años, y Jack, de 23, fruto de su relación con la cantante y modelo francesa Vanessa Paradis. En ese contexto, el actor sostuvo que, a diferencia de lo que vivió en su niñez, su prioridad ha sido ofrecer a sus hijos un entorno basado en el respeto, la libertad y el amor.

“Tienes que hacer exactamente lo contrario. Y eso fue lo que hice”, insistió.

Aunque no es la primera vez que se refiere a los conflictos familiares, las recientes declaraciones de Johnny Depp resultaron novedosas debido a los detalles que brindó y que, hasta ahora, eran desconocidos.

Pese a los episodios de violencia que vivió durante su niñez, la estrella de Hollywood mantuvo una relación estrecha con su madre en la adultez. En varias entrevistas la mencionó como una figura influyente en su vida, y en su brazo izquierdo lleva tatuado su nombre dentro de un corazón. En 1995, incluso, le obsequió una finca de 17 hectáreas ubicada en Kentucky, valorada en un millón de dólares en ese momento.

¿De qué murió la mamá de Johnny Depp?

Betty Sue Palmer falleció en 2016, a los 81 años, tras una larga lucha contra una enfermedad degenerativa de la que poco se habló en público. Su muerte ocurrió justo unos días antes de que estallara la mediática disputa legal entre Depp y su exesposa Amber Heard. Aunque su figura ha sido mencionada varias veces en el marco de controversias recientes, esta es una de las pocas ocasiones en las que el actor se refiere de forma directa a su infancia con ella.