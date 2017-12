Jon Snow habla del final de Juego de Tronos: "Son días largos y difíciles"

Para ello habrá que esperar a comienzos de 2018, pero los actores de la serie siguen compartiendo sus impresiones de cara al final de una serie en la que llevan trabajando ocho años.

Es el caso de Kit Harington, el actor que da vida a Jon Snow y que afronta el rodaje de una manera especialmente "emotiva" y con la presión de "no decepcionar" a la audiencia.

En una entrevista concedida a Deadline, el intérprete británico explica sus sentimientos acerca de un final que, como el invierno prometido, ya está aquí.

"Cada año había siempre había un poco de presión, pero esta temporada es una en la que fácilmente podríamos decepcionar a la gente", confesó Harington.

"Obviamente, no queremos hacer eso, así que estamos intensificando el trabajo de todos, lo cual es muy evidente, al menos para mí. Todos estamos creciendo un poco y creo que la atención está muy centrada en lo que estamos haciendo de una manera como la que siempre ha sido, pero que puede ser más evidente ahora".

El actor también habló de lo que la serie de HBO ha supuesto en su vida, tanto profesional como personal, durante los últimos 8 años. "Honestamente, es extraño (...) Realmente estás un poco abrumado por ser el foco de atención. Ahora veo el episodio de la 'Batalla de los Bastardos' y entiendo lo que significaba y lo que supuso hacerlo, pero en el momento pensaba en continuar con el trabajo".

"Realmente, ocho años de tu vida es un tiempo muy largo para estar conectado a cualquier cosa. Al principio no sabía si este sería un espectáculo que no vería nadie o si lo vería mucha gente. Y nunca había estado en algo que durase tanto. Es algo muy significativo lo que me ha pasado, y llegar al final es, comprensiblemente, bastante emocional", confesó Harington acerca de la despedida al papel que lo ha encumbrado.

La octava y última temporada de Juego de Tronos, cuya producción comenzó el pasado mes de octubre en la capital de Irlanda del Norte, estará compuesta por 6 capítulos y contará con un presupuesto de 15 millones de dólares por entrega.