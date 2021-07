Jon Sonen, el hombre detrás de la marca

¿Cómo nació la idea de la marca Jon Sonen?

Nace del interés. En un principio comencé importando ropa de Estados Unidos, pero luego decidí que yo mismo quería diseñar y tener mi propio taller para confeccionar, después de haber asistido a una feria en Medellín, donde nació ese interés mío por la moda. En un principio nadie mencionaba bien cómo quería el desarrollo de la marca o el éxito de lo que somos hoy día, pero siento que una cosa fue llevando a la otra. El hecho de asistir a una feria y que los clientes aceptaran la marca y ver que podía entrar a otras regiones del país, al interior de Colombia, se fue dando a medida que la marca se consolidó y fue aceptada por el público.

Además de empresario, su otra gran pasión es el diseño de moda...

Es una gran pasión que he tenido desde siempre, por eso no he podido dejar la dirección de marca, porque es aquí donde se crea y nace todo, desde escoger la tela y los botones hasta sacar una prenda completa. Lo que nace de todo el proceso creativo, que hasta la fecha sigo liderando.

¿Cómo es el proceso al desarrollar cada colección?

Cada una de las fechas especiales de las colecciones nacen de la historia que proponemos. Nace primero con una hoja en blanco y a partir de ahí con el hecho de querer mostrarnos como una marca diferente, una marca real hacia nuestros clientes. Año tras año tratamos de mostrar lo mejor de nuestros conocimientos en una colección que sea atractiva para padres y los hombres actuales.

El proceso de crecimiento no es lineal; por el contrario, es una montaña rusa. ¿Cómo ha vivido la pandemia?

Esta prueba de la pandemia ha sido muy difícil para todos, para la marca también. Hemos tenido que tomar decisiones como cerrar almacenes o tener que terminar contratos de personas que estaban laborando con nosotros. Ha sido muy duro, porque el hecho de cerrar tiendas a las que les hemos dado todo nuestro empeño para que siguieran creciendo fue complejo.

En 22 años en la industria de la moda, ¿cuál ha sido la clave para mantenerse?

Creo que la perseverancia y la actitud hacia el trabajo. A mi favor siempre he tenido la experiencia y, por supuesto, me he sentido muy agradecido con esta industria. Al final del día, la gente reconoce la calidad y a toda una marca que los ha acompañado a través de generaciones con el vestuario.

¿Si tuviera que ser llamado de una forma, diseñador o empresario, cuál elegiría?

Debo tener ambas, porque si tengo una y no tengo la otra muy difícilmente yo podría llegar a los clientes. Me considero una parte de cada palabra y por eso si no tengo las dos, no podría llegar adonde estoy hoy, que es prevalecer o perdurar en el tiempo.

El lino ha sido la tela insignia de su marca, ¿cómo nació esa idea?

El lino ha sido nuestra identidad de marca, porque es un material muy noble, sobre todo para las personas de la costa, por su transpirabilidad, por su tacto y creo que siempre va a estar en nuestro catálogo. Además, hago parte de la región Caribe, el lugar donde nació la marca, así que hemos conservado las raíces.

¿Qué ha organizado para continuar fortaleciendo su empresa?

Por ahora lo que viene es fortalecer más la página web. Tenemos unos canales con Falabella y estamos con el tema de la exportación, que hemos fortalecido para el mercado mexicano. Con eso tenemos varias estrategias para seguir activando nuestra marca; es la reconquista, porque ya lo habíamos conquistado.